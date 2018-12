L’armée américaine se prépare à un retrait complet de la Syrie

L’armée américaine se prépare à retirer ses forces de la Syrie, ont déclaré mercredi des personnes proches du dossier, une décision qui marque un brusque revirement de la stratégie militaire américaine au Moyen-Orient.

Les autorités américaines ont commencé à informer leurs alliés du nord-est de la Syrie de leur intention de retirer immédiatement les forces américaines de la région où elles tentaient de mettre un terme à la campagne contre l’Etat islamique, ont indiqué des personnes.

« Le Pentagone a pour ordre d’évacuer les troupes hors de Syrie le plus rapidement possible », a déclaré un responsable américain.

Cette décision fait suite à un appel lancé la semaine dernière entre le président Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a menacé de lancer une attaque contre les forces kurdes soutenues par les américains en Syrie.

Le président américain a déclaré sur Twitter que l’armée américaine avait vaincu l’Etat islamique en Syrie, ma seule raison d’être là-bas pendant la présidence Trump..

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 décembre 2018