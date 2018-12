⚠La France reste en Syrie malgré le retrait des Etats-Unis

Breaking: France to remain in Syria despite US withdrawal

BEYROUTH, LIBAN, 10h40 – L’armée française restera à l’intérieur de la Syrie malgré l’annonce faite par le président américain Donald Trump du retour de ses troupes, a rapporté ce matin l’AFP.

Citant la ministre française des Affaires de l’Euphrate, Nathalie Loiseau, les militaires français continueront à combattre l’Etat islamique Daech en Syrie jusqu’à leur défaite totale.

« Pour l’instant, bien sûr, nous restons en Syrie », a déclaré M. Loiseau à CNews TV, ajoutant que « la lutte contre le terrorisme n’est pas terminée ».

L’armée française a participé activement à la lutte de la coalition américaine contre les forces de l’Etat islamique en Syrie et en Irak.

La France n’a actuellement aucun lien diplomatique avec le gouvernement syrien, mais elle est alliée aux Forces démocratiques syriennes FDS/SDF/YPG dirigées par les Kurdes, qui contrôlent au moins un quart du pays..

almasdarnews.com

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar a aussi commenté les informations selon lesquelles les terroristes [Kurdes] auraient creusé des tranchés à Manbij et à l’Est de l’Euphrate.

Ils peuvent creuser ce qu’ils veulent, mais le jour venu, ils seront enterrés dans les fossés qu’ils ont eux-mêmes creusés, a-t-il martelé. Que personne n’ait aucun doute la dessus.

