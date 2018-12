🔴Kurdes, FDS: Les troupes américaines et françaises se retirent de la région de Manbij dans le nord de la Syrie

Poutine, c’est toi qui a dit aux américains et aux français “Go Home”?😎😠😂

Mise à jour -Tous les membres du département d’état des États-Unis sont évacués de Syrie dans les 24 heures-officiel

By News Desk

US and French troops withdraw from Manbij area in northern Syria: SDF

Les forces américaines et françaises ont commencé à abandonner leurs positions près de la ville de Manbij, dans le nord de la Syrie, a indiqué mercredi à Sputnik une source proche des formations arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes FDS/SDF/YPG.

«Les forces américaines ont quitté la position d’Al-Qaziyah dans la ville d’Al-Shuyuh, à l’est de Manbij, et ont quitté leur position dans le village d’Al-Asheq près de Tell Abiad, en direction de la base américaine située à Ayn Issa dans la province Raqqa, préparant un retrait complet de la Syrie », a déclaré la source.

Selon la source, les militaires français ont également quitté un certain nombre de leurs positions dans la région de Manbij, dans la province d’Alep, et à Ayn Issa, dans la province de Raqqa.

Plus tôt dans la journée, la Maison Blanche a annoncé le retrait de tous les militaires actuellement sur le terrain en Syrie, et le Pentagone a déclaré avoir déjà entamé le processus de retour des troupes américaines à la maison. Tout le personnel du département d’Etat évacuera de Syrie dans les 24 heures, selon les médias.

La Syrie est en conflit depuis 2011 et de nombreux groupes d’opposition et organisations terroristes se sont battus contre l’armée arabe syrienne pour tenter de renverser le gouvernement de Bachar Al-Assad. La Russie, avec la Turquie et l’Iran, est l’un des États garants du cessez-le-feu syrien.

La coalition de plus de 70 pays dirigée par les États-Unis ont mené des opérations militaires contre le groupe terroriste de l’État islamique Daech en Syrie et en Irak.

Les opérations de la coalition en Irak sont menées en coopération avec le gouvernement irakien, mais celles en Syrie ne sont pas autorisées par le gouvernement syrien ou le Conseil de sécurité des Nations unies..

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

Un ancien ministre français: le retrait américain de la Syrie, une «victoire pour le peuple syrien»

PARIS, Sputnik – La décision américaine de retirer des troupes de Syrie est une victoire pour le peuple syrien, l’armée et ses alliés, y compris la Russie et l’Iran, a déclaré à Sputnik, Thierry Mariani, ex-ministre français des Transports et ancien membre de l’Assemblée nationale Mercredi.

« Tout d’abord, cet événement est une victoire pour le peuple syrien, l’armée syrienne et tous ceux qui les ont soutenus sur le terrain – la Russie et l’Iran », a déclaré Mariani.

Selon Mariani, il est encore trop tôt pour parler des conséquences de la décision des États-Unis de retirer leurs troupes. L’ancien ministre a noté que la situation d’Idlib, le dernier bastion de l’insurrection en Syrie, n’était toujours pas résolue, soulignant la nécessité d’une solution pacifique.

Plus tôt mercredi, le président américain Donald Trump avait déclaré que les Etats-Unis avaient vaincu le Daesh en Syrie, ajoutant que le groupe terroriste était la seule raison pour laquelle les troupes américaines combattaient dans le pays du Moyen-Orient sous sa présidence.

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré un peu plus tôt dans la journée que des soldats américains rentraient chez eux après leur mission contre le groupe terroriste Daech en Syrie.

Elle a souligné que les États-Unis passaient à la phase suivante de leur campagne en Syrie et continueraient de travailler avec leurs alliés pour combattre le groupe radical.

La coalition de plus de 70 pays dirigée par les États-Unis mène des opérations militaires contre l’Etat islamique en Syrie et en Irak. Les opérations de la coalition en Syrie ne sont autorisées ni par le gouvernement syrien ni par le Conseil de sécurité des Nations unies.

All U.S. State Department personnel are being evacuated from Syria within 24 hours – official — Military Advisor (@miladvisor) 19 décembre 2018

Tous les membres du département d’état des États-Unis sont évacués de Syrie dans les 24 heures-officiel

Northeast Syria and Tanf right now 😂 pic.twitter.com/UaqYgr2gQ6 — The’Nimr’Tiger (@Souria4Syrians) 19 décembre 2018

Nord-est de la Syrie et Tanf en ce moment 😂

Avec l’annonce de victoire depuis l’Amérique lointaine, une invitation à écouter les officiers de France au micro @ETmonin @franceinter https://t.co/rmMTsJh1Ak — Wassim Nasr (@SimNasr) 19 décembre 2018

Les djihadistes tiendraient encore plusieurs villages

Les avions survolent en permanence un secteur limité d’environ 350 km2. Les moyens de la coalition sont importants. Il y a parfois sept drones, six avions de chasse et un bombardier. Mais « les hommes de l’État Islamique ont appris des batailles précédentes »Â dit le colonel Philippe. « Daesh évite de s’engager massivement lorsque la météo est clémente ».

Les djihadistes sont maintenant au sud de la ville. Ils tiendraient encore plusieurs villages. Cette avancée de la coalition pourrait accélérer la transformation du groupe dans la région, qui devient clandestin après avoir été militaire. « En Irak , ils sont revenu à des modes opératoires qu’on a connu au milieu des années 2000 » estime Wassim Nasr, journaliste pour France 24.