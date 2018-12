Stratégie de choc! Matignon fait volte-face sur des concessions aux Gilets Jaunes

En quelques heures, l’exécutif a choqué les Français à deux reprises. En effet, ayant annulé certaines mesures visant à atténuer les conséquences de la transition énergétique, le gouvernement les a rétablies un peu plus tard, s’attirant alors les foudres de la population connectée.

Le 18 décembre, le gouvernement français a annoncé le renoncement à certaines mesures prises à la mi-novembre en concession au début du mouvement des Gilets jaunes, a informé l’AFP mardi en fin d’après-midi. Matignon voulait ainsi économiser jusqu’ à 130 millions d’euros sur les 500 millions au total que devaient coûter ces premières mesures, parmi lesquelles l’extension du chèque énergie à deux millions de foyers supplémentaires, le relèvement du barème kilométrique et le doublement de la prime à la conversion.

Mais quelques heures plus tard, le gouvernement a affirmé que ces mesures seraient quand même maintenues.

«Après discussion avec les parlementaires de la majorité, le gouvernement maintient l’ensemble des mesures annoncées par le Premier ministre en novembre […] On n’allait pas être compris, on a appris de nos erreurs et on a rapidement abandonné cette décision», a déclaré un conseiller du gouvernement, cité par l’AFP.

Ce revirement n’est pas passé inaperçu des internautes. Certains d’entre eux estiment que le gouvernement n’aurait pas de cap.

Annulation de l’annulation des mesures annoncées en novembre : le député #LREM @olivierveran l’apprend en direct dans le studio d’Europe 1 ! 👉 « J’étais surpris par l’annulation, je suis moins surpris par l’annulation de l’annulation » (cc @Ma2tBe2L) #Europe1 pic.twitter.com/yBeGSewxOz — Europe 1 📻 (@Europe1) 18 décembre 2018

Flash: Le gouvernement annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, puis annule, puis rétablit, les mesures annoncées en novembre aux #GiletsJaunes. — Le Gorafi (@le_gorafi) 18 décembre 2018

C’est parce qu’ils sont trop intelligents et trop subtils … même eux ne se comprennent pas pic.twitter.com/LPWk8HXE0X — Titi-du-11 (@thierry_le_fou) 18 décembre 2018

À #Margencel les #GiletsJaunes qui se font déloger ce matin dansent devant les forces de l’ordre sur un air d’Edith Piaf #HauteSavoie Vidéo de @vivionr pic.twitter.com/n27WBmDOiU — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) 19 décembre 2018