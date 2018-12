🔴Menacée de mort, Zineb El Rhazoui répond: L’islam doit se soumettre aux lois de la République

On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant que l’Islam est une religion de paix et d’amour – Zineb el Rhazoui, journaliste

La journaliste la plus protégée de France

Cible de menaces de mort sur Twitter depuis plusieurs jours après ses propos sur l’islam, la journaliste Zineb El Rhazoui a enfoncé le clou mercredi sur CNEWS. «L’islam doit se soumettre aux lois de la République», a-t-elle martelé sur le plateau de l’émission L’Heure des Pros, animée par Pascal Praud. cnews.fr

Zineb El Rhazoui réitère ses propos, malgré les menaces de mort : « L’Islam doit se soumettre aux lois de la République » dans #HDPros pic.twitter.com/5Jbi4GoYWq — CNEWS (@CNEWS) 19 décembre 2018

Zineb el Rhazoui, ennemie publique numéro un des islamistes

“L’Islam doit se soumettre à la critique”. C’est par ces mots que la journaliste la plus menacée (et protégée) de France a réveillé ces derniers jours les ayatollahs de l’islamisme sur le net. Résultat : tombereaux d’insultes et menaces de mort affluent. Zineb el Rhazoui a même fini par déposer plainte ce mercredi.

Invitée sur le plateau de Pascal Praud sur CNews, ce mercredi matin, Zineb el Rhazoui persiste et signe : « Je réitère, l’islam doit se soumettre aux lois de la République, à l’humour, à la raison, à la critique, comme toutes les autres religions. » Par ces mêmes propos tenus vendredi dernier sur la même chaîne, l’ex-journaliste de Charlie Hebdo avait suscité une campagne de haine inouïe sur Twitter. « C’est pour moi la confirmation que je ne me trompe pas de combat », conclut-elle.

Depuis ce passage télé, l’ancienne journaliste de Charlie hebdo, @ZinebElRhazoui reçoit des centaines de tweets de menaces de mort, d’appels à la violence et au viol ainsi que de nombreuses insultes de la part d’intégristes musulmans (et pas que). pic.twitter.com/1qUem7WY3N — JOD (@jo_delb) 18 décembre 2018

A la suite de cette tirade jugée « islamophobe » par ses critiques, le CRI (Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie) a déposé plainte et saisi le CSA à l’encontre de la journaliste et de Jean-Claude Dassier, éditorialiste de la chaîne et membre de la commission éditoriale de Valeurs actuelles. L’organisation, concurrente du CCIF (Collectif Contre l’Islamophobie en France), est notamment connue pour son opposition à la loi de 2004 encadrant le port de signes religieux à l’école.

La réaction, moins orthodoxe, des réseaux sociaux, elles, ne s’est pas fait attendre : « Je la vois dans la rue je la rafale » ; « Je te croise […], je te mets ma plus belle droite dans la gueule » ; « Hâte de te voir brûler en enfer espèce d’hypocrite », pouvait-on lire parmi les injonctions les plus sobres compilées par des internautes, nombreux, à soutenir Zineb el Rhazoui.

Bonjour @TwitterFrance, quand fermerez-vous ces comptes qui menacent de mort notre auteur, la journaliste @ZinebElRhazoui, rescapée des attentats de Charlie Hebdo, toujours sous protection policière 24h/24 ? Combien de morts pour comprendre ? pic.twitter.com/N8fgVIjYS0 — RING (@RingEditions) 18 décembre 2018

Inondée d’insultes et de menaces, Zined el Rhazoui a d’ailleurs fini par déposer plainte, ce mercredi, a-t-elle indiqué sur Twitter :

Face à l’ignoble déferlement de haine reçu sur les réseaux sociaux, j’ai déposé plainte et demandé à @MontbrialAvocat avocat de m’assister pour faire condamner les auteurs. Merci à tous ceux qui me soutiennent. L’islamisme ne passera pas. — Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) 19 décembre 2018

Comme la jeune femme le rappelait ce matin, ce n’est pas la première « campagne d’appels au meurtre et au viol » qu’elle subit. Connue pour sa parole décomplexée sur l’islam, qu’elle exerçait dans les pages de Charlie Hebdo jusqu’en 2016, elle avait échappé à l’escapade meurtrière des frères Kouachi dans la rédaction du journal, un an plus tôt.

Objet d’une fatwa déclenchée dans la foulée par les disciples de l’Etat islamique – encore sur Twitter – elle est depuis prise en charge par une équipe de protection 24 heures sur 24. En permanence entourée d’agents de sécurité, « même pour aller chercher une baguette », elle vit depuis dans un appartement dont l’adresse est tenue secrète, comme elle l’expliquait à BFMTV en février 2015.

On ne peut pas venir à bout de cette idéologie en disant que l’Islam est une religion de paix et d’amour, Zineb el Rhazoui sur CNews le 14 décembre dernier.

Au Maroc, son pays d’origine, les enquêtes de Zineb el Rhazoui sur les droits de l’homme et les libertés individuelles lui avaient valu trois arrestations. Réfugiée en Slovénie, elle a fini par s’installer en France, où elle poursuit son combat pour « détruire le fascisme islamique », titre de son ouvrage publié un an après les attentats de Charlie Hebdo. C’est dans son lycée marocain, « où l’on enseignait la haine et la misogynie » qu’est né son engagement, comme elle l’expliquait en 2016.

Mais c’est bien la première concernée qui a les mots les plus justes. Dans le même entretien au magazine Marie Claire, elle déclarait ainsi : « Le drame, c’est qu’en France, si vous critiquez l’islam, vous passez immédiatement pour un raciste. Pourtant, ce ne sont pas leurs origines qu’on reproche aux radicaux, mais leur bêtise. » valeursactuelles.com

Zineb El Rhazoui à propos des menaces de mort : « C’est une stratégie islamiste qui consiste à faire taire toutes les voix critiques pour pouvoir islamiser la société en toute quiétude » dans l’#HDPros pic.twitter.com/GVnGkwhJK8 — CNEWS (@CNEWS) 19 décembre 2018

Zineb El Rhazoui ou simplement Zineb comme nom de plume, est une journaliste et militante des droits de l’homme franco-marocaine.

Formation -Université Sorbonne-Nouvelle -École des hautes études en sciences sociales