La Crimée était, est et sera russe – Natalia Poklonskaya, Douma, Russie

By RIA Novosti

[Poklonskaya a vivement parlé de la résolution de l’ONU sur la Crimée]

MOSCOU, 18 décembre, RIA News – La députée de la Douma, Natalia Poklonskaya, a critiqué la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies sur la « militarisation » de la Crimée.

Auparavant, l’Assemblée générale avait adopté à la majorité simple un document exprimant « sa profonde préoccupation face à la militarisation progressive » de la péninsule, ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov. Le document concernant la paternité de l’Ukraine a été appuyé par 66 pays, 19 ont voté contre et la majorité s’est abstenue – 72.

Selon Poklonskaya, l’adoption par l’Assemblée générale d’une résolution similaire alimente le «feu ardent de la russophobie». Le député a noté qu’une telle démarche ne contribue pas au maintien de la paix, mais provoque seulement Kiev à la prochaine « provocation insensée ».

« Même dans les tribus sauvages cannibales, ils savent déjà qu’après le référendum sur la Crimée, la péninsule est revenue en Russie. Une telle résolution, pour le moins que l’on puisse dire, décourage également les Criméens eux-mêmes, dont la vie est si facile pour les représentants des pays qui l’ont soutenue », a-t-elle écrit sur VKontakte.

Toutefois, la députée s’est félicité de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une autre résolution – le projet russe de lutte contre la glorification du nazisme. En même temps, Poklonskaya a rappelé que l’Ukraine et les États-Unis ne la soutenaient pas.

«Certains ont soulevé des néo-fascistes «non-fasciste», tandis que d’autres sont prêtes à tout faire pour obtenir un financement étranger », a-t-elle conclu.

Plus tard, le Kremlin, il a exprimé ses regrets concernant l’adoption du projet ukrainien. Au ministère des Affaires étrangères, la décision de l’ONU était liée à une campagne antirusse, et le chef de la Crimée, Sergey Aksenov, a qualifié la résolution de « nouvelle vague de stupidité »..

#Захарова:Контрпродуктивные антироссийские инициативы Киева на площадке ГА #ООН и других структур и органов всемирной Организации,к сожалению, лишь служат ширмой для провальной внутренней политики руководства этой страны и не способствуют урегулированию внутриукраинского кризиса. pic.twitter.com/Nj8YMIw3K3 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 19 décembre 2018

Zakharov: Les initiatives anti-russes contre-productives de Kiev sur le site de l’Assemblée générale de l’ONU et d’autres structures et organes de l’organisation mondiale ne servent malheureusement que de couverture à la politique nationale défaillante des dirigeants de ce pays et ne contribuent pas au règlement de la crise ukrainienne interne.

#Полянский: Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в ГА был привнесен очередной крайне политизированный, насквозь пропитанный украинской ложью сюжет. Вопрос принадлежности #Крыма решен окончательно и бесповоротно – Крым был, есть и будет российским. pic.twitter.com/g6ALbqwxl2 — Russian Mission UN (@RussiaUN) 18 décembre 2018

Poklonskaya: Il est extrêmement décevant qu’à la suggestion de Kiev et de ses sponsors occidentaux, une autre histoire extrêmement politisée ait été imprégnée dans la guerre ukrainienne. La question de l’appartenance à la Crimée a été résolue de manière définitive et irrévocable – la Crimée était, est et sera russe.