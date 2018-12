😡Paris: La Gestapo de Castaner provoque, attaque les Gilets Jaunes aux gaz lacrymogène

En fin de rassemblement à Paris le 15 décembre, une manifestante des Gilets jaunes accuse la police d’avoir bloqué un groupe de protestataires qui demeurait sur les lieux, pour lui envoyer du gaz lacrymogène «sans qu’aucune sortie ne soit ouverte».

Dans une vidéo filmée en direct sur Facebook et visionnée plus de 500 000 fois, une manifestante qui participait à la protestation des Gilets jaunes du 15 décembre à Paris relate la manière avec laquelle le rassemblement a pris fin, en début de soirée sur les Champs-Elysées.

Tandis que la pluie n’en finissait pas de tomber, la jeune femme a commenté la situation en direct, affirmant que le groupe de Gilets jaunes restant est bloqué, «nassé» par les forces de l’ordre qui leur auraient demandé d’attendre là . Soudain, du gaz lacrymogène est envoyé sur les manifestants, «sans sommation […] toujours sans qu’aucune sortie ne soit ouverte» selon le récit de la jeune femme, qui n’a pas été confirmé par la police.

Après plusieurs secondes de confusion, lors desquelles la jeune femme tousse fortement, les manifestants parviennent finalement à quitter les lieux.

Dans une seconde vidéo publiée juste après les faits, la manifestante rapporte à chaud son ressenti : «Ils nous ont tous rassemblés, ils ont attendus qu’on soit bien compacts et ils nous ont gazés comme jamais […] C’est ça la France.»

Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Intérieur, la mobilisation des Gilets jaunes faiblit. 66 000 personnes auraient manifesté le 15 décembre dans toute la France pour l’acte 5.

Si la journée a été marquée par moins d’incidents, 144 personnes ont été placées en garde à vue à Paris et en proche banlieue.

Selon le dernier bilan fourni par la préfecture, 179 personnes au total ont été interpellées et neuf blessés légers ont été recensés. Ce chiffre, important au regard d’une manifestation classique en France, est toutefois nettement inférieur au millier d’interpellations, un record, recensé le samedi précédent.

A #French law enforcement officer carrying a ❝Hammer❞ in his hand ready to use it against the #GiletsJaunes protesters

I wonder where this vicious brutality came from? pic.twitter.com/qJ5Qqq2Uj7

— Saif Deen Bitar (@BitarDeen) 15 décembre 2018