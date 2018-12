😡#GiletsJaunes: Une commande de 40 000 grenades pour les forces de l’ordre, le président Macron appelle au “calme”!

Violences policières! La grenade GLI-F4 contient 10 g de gaz CS  et 25 g d’explosif de TNT , elle peut causer de graves mutilations voire tuer

Pourquoi pas des « Bazookas »

Le président Emmanuel Macron a déclaré vendredi 14 décembre, à Bruxelles, que la France avait « besoin de calme, d’ordre et de retrouver un fonctionnement normal ».

Le 1er décembre 2018! C’était la guerre! Plus de 10 000 grenades ont été tirés à Paris

L’insurrection spontanée à laquelle il est confronté l’amène depuis plusieurs semaines à déployer des moyens considérables pour faire taire la colère du peuple, à grand renfort de grenades. On n’a jamais vu autant de grenades tirées sur la foule. En vain, car cette démonstration de force ne fait que raviver la colère de celles et ceux qui ont déjà trop longtemps supporté le mépris de ceux qui gouvernent.

Les autorités disent avoir tiré, sur Paris seulement, 10 000 grenades, dont 7940 grenades lacrymogènes MP7, 800 grenades de désencerclement DMP, 339 grenades “assourdissantes” GLI-F4 et 776 cartouches de Lanceur de Balle de Défense LBD de 40mm [que les gens continuent d’appeler “Flashball”]. Ils disent aussi avoir tiré 140 000 litres d’eau sur les manifestants à l’aide de leurs canons à eau. leparisien.fr

Selon des sources, que les seules compagnies républicaines de sécurité CRS et les compagnies de sécurisation et d’intervention de la préfecture de police CSI auraient tiré 1 040 grenades de désencerclement, 339 grenades GLI-F4 et 1 193 balles en caoutchouc. On est au dessus des chiffres du Parisien. liberation.fr

Un officier de police encarté à l’UNSA affirme quant à lui que sa compagnie a tiré 1000 grenades, dont 250 grenades MP3? à l’aide du fusil “multicoup” [Penn Arms], 50 grenades GLI-F4 et 270 balles de défense LBD de 40 mm. lefigaro.fr

40 000 grenades de désencerclement pour les forces de l’ordre

Régulièrement pointées du doigt pour les accidents qu’elles provoquent, les grenades à main de désencerclement GMD utilisées par les forces de l’ordre dans le cadre d’autodéfense rapprochée. Le tout pour un budget estimé à 1,72M€ HTVA. Selon la SAELSI [Service Achat], ce sont en tout 40.000 grenades qui pourraient être acquises sur la durée du marché. Un chiffre impressionnant, et qui a le mérite de fixer les contours du besoin annuel, estimé par la SAELSI à 10.000 grenades par an. letreflegend.org

Nota – La grenade lacrymogène instantanée GLI-F4 ou SAE 810 est une grenade lacrymogène et assourdissante, contenant une charge explosive constituée de 25 grammes de TNT.

Elle est utilisée par les forces de l’ordre françaises depuis 2011. La France est le seul pays européen à l’utiliser pour le maintien de l’ordre. Elle peut causer de graves mutilations voire tuer.

Grenade lacrymogene MP7

Grenade à main de desencerclement GMD

Grenades de desencerclement DMP/DPD

Grenade lacrymogène et assourdissante GLI-F4

LBD Lanceur de Balles de Défense

Armements et Munitions Police

