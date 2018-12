📹Russie: La corvette de la Flotte de la Baltique «Soobrazitelny» a mené des tirs de missiles en mer

Branle-bas de combat! Les systèmes du Soobrazitelny achèvent toutes les cibles aériennes

L’équipage de la corvette de la Flotte de la Baltique «Soobrazitelny» a pratiqué les missions de défense aérienne lors de l’exercice de combat en mer Baltique.

La corvette du projet 20380 «Soobrazitelny» a mené l’exercice de défense aérienne avec des tirs pratiques, en utilisant des systèmes navals de missile de défense antiaérienne «*Redut» à lancement vertical. Les systèmes de combat ont touché des cibles aériennes à grande vitesse et à basse altitude.

Des missiles-cibles lancés à partir de système Passat MRK et des navires de la base navale balte. Selon le contrôle objectif, ils ont tous été interceptés avec succès..

*Redut – Les missiles Poliment-Redut ont été unifiés avec le système de défense aérienne S-350 Vityaz [Almaz-Antey aerospace defense], a ajouté le concepteur en chef.

Tous les missiles de nouvelle génération sont développés avec des têtes de guidage actives et le système de guidage inertiel et présentent des caractéristiques de manœuvrabilité très élevées pour frapper toute la gamme des moyens d’attaque, a déclaré le General Pavel Sozinov.

Il a été signalé précédemment que le Bureau d’études de Fakel avait produit deux missiles à propergol dur à un étage avec une portée de tir de 40 kilomètres 9M96E et 120 kilomètres 9M96E2. Ils peuvent intercepter des cibles aériennes à une altitude de 5 mètres à plus de 30 kilomètres. L’utilisation de moyens modernes de contrôle dynamique des gaz qui réduit le temps de réaction des nouveaux missiles russes à 0,025-0,1 seconde et assure une super manœuvrabilité quelle que soit l’altitude et la portée de vol. Les missiles se distinguent par un certain nombre de caractéristiques, en particulier l’utilisation combinée d’auto-directeurs radar actifs avec des caractéristiques très maniables du missile. Ils se distinguent également par un poids de lancement radicalement réduit – 330 kilogrammes pour le missile 9M96E et 420 kilogrammes pour le missile 9M96E2. navyrecognition.com