Le Hezbollah loue les opérations héroïques de la résistance palestinienne à al Qods et à Ramallah

Le sang des moudjahidines et des nobles hantera les occupants sionistes jusqu’à leur défaite et jusqu’à la réalisation de la victoire – Hezbollah

Le Hezbollah a publié le communiqué suivant :

Le Hezbollah loue les opérations héroïques menées jeudi 13 décembre par la résistance palestinienne à al Qods et à Ramallah, s’infiltrant à travers toutes les fortifications et défiant toutes les mesures de l’ennemi israélien. Des opérations qui prouvent les capacités de la résistance.

Le Hezbollah applaudit également la performance remarquable démontrée par les moujahidines palestiniens et leur habileté à lancer plusieurs frappes contre l’ennemi dans différents endroits à la fois, traduisant la volonté de la résistance et son opposition constante à l’agression.

Pour le Hezbollah, ces opérations sont une expression sincère du choix du peuple palestinien d’adopter la résistance comme étant le seul moyen pour libérer son pays quels que soient les sacrifices consentis.

Le Hezbollah présente ses félicitations au peuple palestinien et aux factions de sa résistance pour le martyre des auteurs des deux opérations Barkan et dans la colonie d’Ofra, soient les martyrs Ashraf Naalwa et Saleh Omar Barghouti. Le sang des moudjahidines et des nobles hantera les occupants sionistes jusqu’à leur défaite et jusqu’à la réalisation de la victoire.

french.alahednews.com.lb