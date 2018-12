La Russie développe un 1er drone d’attaque intercepteur

Le drone russe “Carnivora” capable d’intercepter d’autres drones et d’utiliser des bombes hautement explosives

Russia develops 1st interceptor attack drone

MOSCOU, le 13 décembre, TASS – Le premier petit drone de frappe, Carnivora, capable d’intercepter d’autres drones et d’utiliser des bombes hautement explosives a été créé en Russie et fait actuellement l’objet d’essais en vol, a déclaré jeudi à la TASS la société de recherche et de production Micran/Micran Research and Production Company [développeur du drone].

« C’est un drone de petite classe qui peut décoller de sites non préparés et rester en vol stationnaire pendant 10 à 15 heures, ainsi que pour répondre aux menaces, par exemple des poches de tir au mortier. C’est la première copie de ce drone », a déclaré Micran.

Le drone a été surnommé Carnivora [du latin carnivores], a annoncé la compagnie.

Le prototype de drone fait actuellement l’objet d’essais en usine..

