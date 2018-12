Russie, les bombardiers russes Tu-160: Les Cygnes blancs en route vers le Venezuela

Le Président Vladimir Poutine a déclaré que les bombardiers stratégiques modernisés Tu-160M2 renforceraient la puissance militaire de la Russie

Полеты российских Ту-160 в Венесуэле

[Vols de Russie tu-160 au Venezuela]

Au Venezuela, les pilotes des forces aérospatiales russes ont piloté les bombardiers stratégiques Tu-160 au-dessus des eaux des Caraïbes. Près de dix heures de vol sans précédent.

À certaines étapes de la route, les bombardiers russes ont collaboré avec les chasseurs Su-30 et F-16 vénézueliens de l’aviation militaire nationale bolivarienne. Les pilotes des deux pays sont entrés en interaction pour la réalisation de missions de vol.

Deux bombardiers stratégiques russes tu-160, des avions vénézuéliens su-30MK2, F-16 sur la mer des Caraïbes @miladvisor

Tous les des forces aérospatiales russes à l’étranger sont effectués dans le strict respect du règlement sur l’utilisation de l’espace aérien international..

Ministère russe de la Défense

Vladimir Poutine Tu-160M

Adaptation Yandex

La Russie a l’intention de se procurer 50 des Tu-160M2 de nouvelle génération

Avec une charge jusqu’à 40 000 kg et un rayon d’action sans ravitaillement de 12 297 km, et une vitesse maximale de 1 800 km/h le Tu-160 est l’une des armes les plus redoutable de la Russie.

Les moteurs Kuznetsov NK-32 sont dotés d’un nouveau FADEC (Full Authority Engine Control) et de diverses améliorations concernant la maintenance.

En matière d’armement, le programme de modernisation va permettre de renforcer la capacité nucléaire de l’avion et la capacité de transporter 12 missiles Raduga NPO Kh-555 (AS-15 Kent) de croisière à longue portée ainsi que des bombes à guidage laser.

Le Tu-160 sera également doté des nouveaux missiles Kh-101 et le Kh-102, avec des ogives nucléaires et conventionnelles. La puissance des ogives nucléaires est estimée à 180-200 kilotonnes. En outre, leur portée atteint les 5’500 km. Toutefois, pour augmenter la portée, il a fallu augmenter la masse de lancement de missiles de 700-800 kg, bien que le poids de l’ogive soit resté la même 400-410 kg.

Une liaison électronique permettant la communication avec l’ensemble des aéronefs et des éléments des Forces russes sera installée. Tu-160M2

Журналистка РТ в поисках экстрима и стратегический бомбардировщик Ту-160 в аэропорту Венесуэлы. До территории США всего около 2000 км! pic.twitter.com/e1KmJc4wmE — Анатолий Власов 🇷🇺 (@AnatolyVlasov87) 12 décembre 2018