Strasbourg: Castaner, Cherif Chekatt est “très défavorablement connu” de la Police “67 faits de droit commun, 27 condamnations”😇😅😂🤣

Par Laurent Valdiguié

Multirécidiviste, fiché sur plusieurs registres : le profil de grand délinquant de Chérif C, le suspect de Strasbourg

Selon les informations de Marianne, Chérif C., le suspect identifié après la tuerie sur le marché de Noël de Strasbourg ce mardi 11 décembre 2018, avait déjà été condamné pour des dizaines de délits. Il était fiché S mais aussi inscrit sur un autre registre pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste.

Il était « très défavorablement connu » de la police, a déclaré le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner en conférence de presse. Au vu du profil de Chérif C., le suspect identifié dans la tuerie du marché de Noël de Strasbourg ce mardi 11 décembre 2018, la déclaration du locataire de Beauvau a tout de l’euphémisme… Car selon nos informations, le suspect – toujours en fuite – apparaît dans les fichiers de la justice pour pas moins de « 67 faits de droit commun », donc des délits, et compte à son actif quelque « 27 condamnations », notamment pour des vols, agressions et braquages. Un CV de grand délinquant.

Né le 24 février 1989 à Strasbourg et de nationalité franco-algérienne, Chérif C. est un habitué des tribunaux. Il a eu affaire pour la première fois à la police en 1999, soit à l’âge de 10 ans. Sa radicalisation remonte à « une dizaine d’années, en prison« , nous indique une source haut placée. « C’est à ce titre uniquement qu’il était suivi, de manière assez sérieuse, par les services de renseignement mais comme beaucoup d’autres individus qui ont pu manifester une pratique radicale religieuse en détention« , a expliqué le secrétaire d’Etat Laurent Nunez sur France Inter ce mercredi matin.

CHÉRIF C. INSCRIT AUX FICHIERS S ET FSTRP

Depuis 2016, son nom figure au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSTRP), un registre qui regroupe les profils les plus inquiétants, de façon plus précise encore que le fameux fichier « S », sur lequel il était aussi inscrit depuis plus longtemps. Il n’avait en revanche « aucun lien avéré » avec la mouvance islamiste radicale de Strasbourg et n’a jamais été condamné pour des faits liés au terrorisme.

Chérif C. est par ailleurs un routard du délit. Il a été condamné en Suisse et en Allemagne, où il était incarcéré pour vol aggravé jusqu’en 2017. A sa libération, il a été expulsé du pays d’Angela Merkel. De 2006 à 2016, il a fait plus de cinq ans de prison.

Si les gendarmes ont perquisitionné son domicile ce mardi matin, comme plusieurs titres de presse l’ont rapporté, c’est que Chérif C. est soupçonné d’être le « commanditaire d’un homicide« , rapporte notre source. Dans le cadre de cette affaire, les forces de l’ordre ciblaient six suspects : Chérif C. est le seul à être toujours en fuite.

Laurent Valdiguié

Journaliste d’investigation

