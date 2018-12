📹Russie: Le chasseur russe MiG-35

Au combat, l’adversaire devra se méfier! Le MiG-35 peut suivre 30 cibles aériennes et frapper simultanément six cibles aériennes et quatre cibles au sol

Le dernier des chasseurs multifonctions russes MiG-35 – pour la première fois visuellement et en détail dans notre impressionnant clip vidéo

Le MiG-35 est l’un des rares aéronefs capables d’effectuer des missions complexes et polyvalentes dans un environnement en constante évolution sur un champ de bataille. L’équipement embarqué de haute technologie moderne du chasseur permet au pilote de détecter et de suivre jusqu’à 30 cibles aériennes à une distance maximale de 160 km. Dans ce cas, le pilote peut frapper simultanément jusqu’à six cibles aériennes et quatre cibles au sol.

Pour le moment, l’avion bat son plein et est en train d’être testé par des experts du centre d’essais en vol du ministère russe de la Défense et de la société MiG Corporation. Ils ont déjà évalué les performances des systèmes d’armement air-air et air-sol, ainsi que des éléments d’équipement avionique [système de guerre électronique]. Dans la phase active des contrôles se trouve un système de gestion complet. Pendant les vols, l’appareil vérifie les caractéristiques de stabilité aérodynamique et de manœuvrabilité..

Ministère russe de la Défense

utro.ru

Adaptation Yandex

Et des vidéos de Телеканал Звезда