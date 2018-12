😡Macron a signé un Pacte avec le Diable, l’ONU, les migrations, ça ne vous suffit pas les morts de Strasbourg?

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, a confirmé ce mercredi que la fusillade du 11 décembre à Strasbourg était un attentat.

Mêmes causes, mêmes effets : un islamiste d’origine immigrée, radicalisé, délinquant multirécidiviste en liberté, fiché S. L’histoire se répète. Tragiquement. Pensées et prières pour les victimes de l’attaque de #Strasbourg .

L’attaque sur le marché de Noël de Strasbourg mardi soir, dont l’auteur est toujours en fuite, a fait trois morts et 13 blessés, selon le bilan actualisé publié par la préfecture du Bas-Rhin mercredi matin.

fr.sputniknews.com

Au 70e souvenir de la résolution onusienne /194/, pas d’alternative au retour des Palestiniens à leur patrie

Qods occupé, SANA – Après 70 ans de la Nakba et de l’expulsion des milliers de Palestiniens, la résolution onusienne N°194, adoptée en 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies et qui confirme le droit au retour des Palestiniens à leur patrie, n’est pas encore exécutée.

L’entité de l’occupant israélien a refusé l’exécution de la résolution N°194, ce qui a poussé l’Assemblée générale de l’ONU à adopter la résolution 394 en 1950 qui insiste sur le droit au retour. La résolution que la Convention de Genève relative au statut des réfugié  en 1951 avait soutenue.

Aujourd’hui, 70 ans après l’adoption de la résolution 194, et au milieu d’une silence internationale et une partialité américaine aveugle envers l’entité de l’occupant israélien, celui-ci continue encore leurs pratiques répressives à l’encontre des Palestiniens et ses mesures de judaïsation visant à déplacer les Palestiniens qui s’étaient abstenus à rester dans leurs territoires.

Après 70 ans, les Palestiniens se tiennent plus que jamais à leur droit au retour qui est un droit sacré fondé sur les principes du Droit et de la Justice.

R.F. / L.A. sana.sy

#Strasbourg : le #fichésS qui tue en plein #MarcheDeNoel est le fils naturel du #PacteDeMarrakech et des monocouilles bien de chez nous. — André Bercoff (@andrebercoff) 11 décembre 2018

La souveraineté de la France, plus que jamais en danger, vers un abîme jonché de morts, vers un enfer, si nos politiques continuaient sur cette voie, qui ne savent pas eux-mêmes que leurs décisions causeraient un tel chaos! Ce n’est pas du cinéma, il n’y a qu’a voir la réalité, ce qu’il est vraiment passé, sont devant vos yeux, le peuple de Palestine! C’était la résolution N°194 de l’ONU.

On peut crier milles fois, dans notre désarroi, notre souffrance, ces gens-là ne nous entendent pas, avides de pouvoir et de profits, à vouloir changer notre histoire, notre croyance, notre identité, notre « ADN », parfois on se demanderait si ses gens-là sont des humains!

Signer un Pacte avec le Diable, un jeu sans retour, nous mènera en enfer! Yandex.