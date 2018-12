GiletsJaunes, le Pacte mondial sur les migrations deviendra un droit humain universel

Despite massive opposition, the UN presents Migration Pact as milestone for Europe

Après qu’une petition contre le Pacte mondial pour les migrations des Nations Unies ait atteint le seuil des 100 000 signatures la semaine dernière, les membres du Parlement britannique ont publié une réponse à cette pétition.

Le Pacte des Nations Unies pour les migrations est un accord négocié global intergouvernemental préparé par l’ONU pour couvrir toutes les dimensions de la migration internationale.

En vertu du pacte, la migration deviendrait un droit humain universel et élargirait même la définition du discours de haine pour inclure la critique de la migration de masse.

Le président Trump a décrété le pacte «tout simplement incompatible avec… la souveraineté».

Aux côtés des États-Unis, plusieurs autres pays ont rejeté le pacte:

Hongrie

L’Autriche

Italie

Estonie

Pologne

République Tchèque

Bulgarie

Slovaquie

Australie

Suisse

Comme le souligne Breitbart, le pacte a à peine été enregistré comme une bille noire dans les principaux médias britanniques – mais ces dernières semaines, le Brexit a dominé le cycle de l’information, ce qui est peut-être dû en partie à la raison.

Cependant, après qu’une pétition contre le pacte ait réuni 100 000 signatures, le Parlement a réagi à l’effusion de l’opposition dans une déclaration publiée:

Le Pacte mondial pour les migrations soutiendra la coopération mondiale en matière de migration sans affecter la souveraineté de tous les pays en matière de contrôle de leurs propres frontières…

Bien que les migrations de masse aient déjà eu un impact considérable sur la souveraineté de nombreux pays européens, l’ONU a plutôt décidé de mentir et d’ignorer la réalité…

Ils continuent:

Trop de personnes, y compris des femmes et des filles vulnérables, entreprennent des voyages risqués pour migrer par des voies dangereuses. Le pacte nous aidera à prendre des mesures importantes pour assurer la sécurité des migrants dans le monde et protéger les plus vulnérables, en soutenant la coopération internationale en matière de protection des migrants, conformément à nos obligations en vertu du droit international. Il décrit les moyens de prévenir l’exploitation et de lutter contre le crime odieux de l’esclavage moderne…

Encore une fois, l’ONU ignore la véritable réalité de la migration de masse: mettre les jeunes filles et les femmes en danger entre les mains de réfugiés incompatibles avec les sociétés libres et occidentales.

La déclaration conclut:

Le pacte est le résultat de mois de négociations intergouvernementales. Bien que juridiquement non contraignant et qu’aucun pays ne puisse être contraint de se conformer à ses dispositions, nous sommes conscients qu’un petit nombre de pays ont choisi de ne pas l’approuver. Nous respectons ce choix et notons que les pays pourront approuver le Pacte ou coopérer avec d’autres États pour atteindre ses objectifs, à tout moment.

En bref, ce «pacte» n’est pas un accord juridiquement contraignant – et bien qu’ils veuillent agir comme un progrès, il est plus que jamais identique – refléter la vérité derrière la situation et permettre à des circonstances dangereuses d’affronter des citoyens ordinaires partout en Europe.

L’ONU et le Parlement britannique s’immiscent encore devant les dangers d’une migration sans entraves, même après que l’opinion publique leur ait montré le message clair des citoyens moyens aspirant à ce que leurs pays soient à nouveau en sécurité.

Ce ne sera que les citoyens de leurs pays respectifs de se protéger et de protéger leurs terres, car de plus plus de problemes surgissent de réfugiés et de migrants infiltrant et profanant leur culture – de véritables personnalités de l’autorité en Europe ont prouvé hors de tout doute que ils ne tiennent pas compte des intérêts supérieurs de leur propre peuple..

Ambassador Nikki Haley: “America is proud of our immigrant heritage and our long-standing moral leadership in providing support to migrant and refugee populations across the globe…But our decisions on immigration policies must always be made by Americans and Americans alone. » pic.twitter.com/By2ObmBrEy

— US Mission to the UN (@USUN) 3 décembre 2017