📹Des policiers français déguisés en civils attaquent les #GiletsJaunes

[Des policiers français déguisés en civils tentent de disperser une manifestation de gilets jaunes (vidéo)]

BEYROUTH, LIBAN, 14h10 – Une unité spéciale de la police française, la Brigade Anti-Criminalité BAC, déguisée en manifestants, a tenté de se mêler à la foule pour arrêter les « Gilets jaunes » à Paris le samedi.

Le poivre de police a vaporisé un caméraman de Redfish pendant qu’il filmait la détention.

Un manifestant saignait abondamment au visage alors que la police tirait des balles en caoutchouc sur les manifestants.

Il s’agit de la quatrième semaine de manifestations de la « gilets jaunes », qui s’est transformée en la pire émeute urbaine depuis des décennies dans la capitale française.

Le mouvement « Yellow Vests » a vu le jour le mois dernier après l’annonce par le président français Emmanuel Macron d’une hausse des taxes sur les carburants pour encourager la transition vers une énergie plus verte.

Le gouvernement français a maintenant suspendu les hausses de prix, mais les protestations continuent néanmoins..

