GiletsJaunes: Un sous-fifre de Macron, Jean-Baptiste Lemoyne va signer un truc de la mort, le “Pacte de Marrakech”

Macron continue à menacer l’existence du peuple français

✈️ En route pour la Conférence de Marrakech ! ✅ C’est par la COOPÉRATION que les États d’origine, de transit et de destination relèveront le défi migratoire. ✅ Le Pacte réaffirme avec force la SOUVERAINETÉ des États. Il est NON CONTRAIGNANT.#PacteDeMarrakech #StopAuxIntox pic.twitter.com/5qS9YOCHon — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) 9 décembre 2018

A votre place je ne serais pas fier d’avoir été délégué pour faire le sale boulot qui va aggraver la substitution de population en cours et ses conséquences financières dramatiques pour les Français. Français dans la rue car ils crèvent de vos décisions aberrantes et coûteuses. @jsanchez_rn

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

Nous, chefs d’État et de gouvernement et hauts représentants, réunis au Maroc les 10 et 11 décembre 2018, réaffirmant la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et déterminés à apporter une contribution importante au renforcement de la coopération relative aux migrations internationales sous tous leurs aspects, avons adopté le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le texte complet ⏭ ONU

Photo Des migrants subsahariens dans la forêt de Gourougou dans le nord du Maroc. ledesk

Les gilets jaunes de Lyon.

Le pacte de Marrakech, c’est NON ! On ne peut pas imposer ça en plus à des Français déjà dans la misère ! @AgnesMarion