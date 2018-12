GiletsJaunes: Intervention musclée de la Gendarmerie envers une personne handicapée

Le 9 décembre, lors de l’évacuation d’un barrage mis en place par des Gilets jaunes au péage de Bessan, dans l’Hérault, un membre d’une unité de la gendarmerie mobile appelée sur place a fait tomber une personne handicapée à terre, rapporte Hérault Tribune. L’épisode a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Après qu’une unité de la gendarmerie mobile est arrivée le 9 décembre au péage de Bessan, dans l’Hérault, pour mettre fin au barrage érigé par des Gilets jaunes, un incident impliquant une personne en fauteuil roulant a eu lieu, décrit Hérault Tribune. Selon ce journal d’actualités locales, un des gendarmes a notamment renversé un handicapé qui ne voulait pas quitter les lieux.

On voit sur cette séquence qu’un gendarme soulève le fauteuil avec un de ses collègues pour déplacer la personne handicapée hors de la route. Il tente ensuite de la pousser plus loin. Dans un contexte confus, alors que deux personnes portant des gilets jaunes prennent le fauteuil pour le tirer à l’écart, le premier gendarme s’approche de la personne handicapée, la saisit par le bras d’une manière assez violente et finit par la faire tomber à terre.

Selon Hérault Tribune, le gendarme pensait que la personne en fauteuil roulant «dissimulait quelque chose dans sa poche».

Plusieurs internautes ont laissé leurs commentaires sous la vidéo diffusée. «Scandaleux», «minable comme d’habitude», telles ont été les réactions de la majorité des utilisateurs de Facebook.

Currently going viral in France, a video shows members of the Gendarmerie (a paramilitary unit with civil jurisdiction) toss a disabled man out of his wheelchair.

Incident took place in Bessan, France.

(running out of characters, see comment below) pic.twitter.com/wBKSb7VHAn

— Brett MacDonald (@TweetBrettMac) 9 décembre 2018