😡Les Droits de l’Homme à Genève tient Macron et son gouvernement, responsables des émeutes des #GiletsJaunes

 By Geneva Council For Human Rights & Justice

Le Conseil de GenĂšve des Droits de l’Homme et de la Justice tient le gouvernement Français pour responsable de la montĂ©e des manifestations populaires dans le pays

GENEVE – Le Conseil de GenĂšve  des Droits de l’Homme et de la justice, a blĂąmĂ© aujourd’hui le gouvernement français pour l’escalade des manifestations populaires dans le pays, organisĂ©e par le mouvement des « Gilets Jaunes  » pour protester contre la hausse des impĂŽts et la baisse du pouvoir d’achat.

Dans un communiquĂ© de presse, le Conseil de GenĂšve, une organisation internationale de dĂ©fense des droits de l’Homme, a critiquĂ© les forces de sĂ©curitĂ© françaises pour avoir forcĂ© les manifestants Ă se retirer lors de manifestations pacifiques, utilisant des gaz lacrymogĂšnes et des canons Ă eau, ainsi que l’arrestation des centaines de manifestants.

Les manifestations ont fait 2 morts et 780 blessĂ©s, tandis que le nombre de dĂ©tenus s’élĂšve Ă 794, critiquant les avertissements du gouvernement français de proclamer l’Etat d’urgence au lieu de rĂ©pondre aux exigences des manifestants.

Il a soulignĂ© que la vague de colĂšre en France avait dĂ©butĂ© sous l’effet de l’augmentation des redevances sur le carburant, mais qu’elle s’était Ă©tendue aux revendications relatives Ă l’augmentation du coĂ»t de la vie en gĂ©nĂ©ral et ce qui incombe Ă la responsabilitĂ© du gouvernement.

« Les tentatives du gouvernement français de rĂ©duire le nombre de manifestants et d’adopter un discours qui ne tient pas compte des exigences des manifestants d’une part et n’émettre que de simples promesses de l’autre ne seront pas utiles pour prĂ©server le pays du chaos et de l’instabilité », a dĂ©clarĂ© Salma Ajam, responsable de la section Moyen-Orient du Conseil des droits de l’Homme de GenĂšve.

Salma Ajam, s’est indignĂ©e que le prĂ©sident français Emmanuel Macron ait approuvĂ© l’augmentation des taux d’imposition en janvier et qu’il s’engagerait Ă ralentir en Ă©change la hausse des taxes sur les carburants seulement en cas de hausse mondiale des prix du pĂ©trole.

Selon elle toujours, Macron et son gouvernement doivent rĂ©pondre rapidement aux demandes des manifestations populaires, qui se poursuivent depuis plus de deux semaines aprĂšs son lancement, soutenues par plus des deux tiers des Français et par une pĂ©tition mentionnant  « la rĂ©duction des prix du carburant » signĂ©e par plus d’un million de personnes.

Le Conseil de GenĂšve des droits de l’Homme et de la Justice a Ă©galement rĂ©affirmĂ© qu’il incombait au gouvernement français de s’abstenir de politiser les manifestations populaires et d’essayer de modifier ses objectifs sous prĂ©texte de sĂ©curitĂ©, de rĂ©pondre immĂ©diatement aux demandes des manifestants et de soutenir leur action pacifique.

Il a soulignĂ© que cette nouvelle insurrection  populaire s’inscrivait dans le contexte d’une tradition de rĂ©bellion spontanĂ©e contre les politiques du gouvernement, qui oblige le gouvernement français Ă s’atteler sĂ©rieusement Ă rĂ©pondre aux exigences des manifestants et ne pas tenter de les rĂ©primer.

Le Conseil  de GenĂšve a dĂ©clarĂ© qu’actuellement la balle Ă©tait encore dans le camp du gouvernement de Macron s’il se tenait Ă rĂ©pondre aux demandes des manifestations populaires pour Ă©viter la colĂšre grandissante face aux augmentations de taxes sur le carburant et des autres services de base.

