À Syria 🎉💫✨

This is my SYRIA ❤Lattakia by @kokekolaaa

By Yusha Yuseef @MIG29_

Donald #Trump annonce que des frappes militaires sont en cours sur la #Syrie, en collaboration avec la France et le Royaume Uni https://t.co/vXtkc3gOjn @IntropaJacques La guerre vient d’être lancée ici, les défenses aériennes syriennes défendent maintenant le ciel #Syria pic.twitter.com/5C3DEwd7l5 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 14 avril 2018

Les frappes aériennes sur la #Syrie étaient «pour l’honneur de la communauté internationale» – #Macron https://t.co/4IxGIjdzs6 via @IntropaJacques Le laboratoire chimique trouvé par la #Russie mettra à défaut l’accusation et l’attaque de la #France d’un pays souverain, la Syrie pic.twitter.com/cIh2Nrd7FA — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 18 avril 2018

La défense aérienne syrienne détruit 71 des 103 missiles de croisière de la coalition américaine.

Je me souviens de ces moments là, j’étais en direct avec les presses syriennes et les réseaux sociaux syriens, un moment atroce, des larmes coulaient de mes yeux, un millions de chagrins envahissaient mon cœur, je pouvais crier, ils ne pouvaient pas m’entendre…

Je devais écrire, Yandex.

À Syria, Blue Christmas by Elvis Presley, Martina McBride, 🎁, Yandex.