M. Castaner, dit le “kĂ©kĂ©â€, traite des citoyens français “Des Gilets Jaunes esseulĂ©s? Des compatriotes ou des complotistes haineux?”

By Lisa Bryant

France Braces for Act 4 of ‘Yellow Vest’ Protests

[La France se prĂ©pare pour l’acte 4 de la manifestation « Gilets jaunes »]

PARIS – La France se prĂ©pare Ă un quatriĂšme week-end consĂ©cutif de violence avec des marches concurrentes, samedi, par des manifestants dits « Gilets Jaunes » et ceux qui rĂ©clament une action pour le climat.

Alors que les autoritĂ©s ont renforcĂ© la sĂ©curitĂ© et fermĂ© des sites emblĂ©matiques, il n’est pas certain que cela suffira Ă arrĂȘter la vague de violence qui constitue la plus grande crise du prĂ©sident Emmanuel Macron Ă ce jour.

MĂȘme pour un pays habituĂ© Ă manifester, la violence rĂ©cente a atteint des niveaux jamais vus depuis des dĂ©cennies. Le bilan Ă ce jour : quatre morts, des centaines de blessĂ©s, des magasins vandalisĂ©s, des monuments emblĂ©matiques dĂ©figurĂ©s.

Certains comparent le soulĂšvement d’aujourd’hui par ce que l’on appelle les « Gilets Jaunes » – du nom des vestes fluorescentes que portent les Français dans leurs voitures – aux manifestations de 1968 qui ont secouĂ© la France.

La colÚre suscitée par une hausse de la taxe sur le carburant a explosé pour englober un ensemble plus large de revendications formulés par des Français ordinaires aux prises avec de faibles salaires et des dépenses élevées.

Paris semblait revenir à la normale cette semaine aprÚs les émeutes de samedi dernier, les graffitis ayant été effacés des principaux monuments. Le soleil brillait sur les célÚbres Champs Elysées de la ville. Les touristes aussi.

L’un d’entre eux, le touriste malaisien Lawrence Hii, a dĂ©clarĂ© que Paris « est une trĂšs belle ville, donc juste une protestation pour montrer leurs droits – cela ne fera pas de mal aux touristes ».

Mais Ă quelques rues de lĂ , une autre histoire s’est dĂ©roulĂ©e. La chambre de commerce rĂ©gionale estime que la violence a coĂ»tĂ© des dizaines de millions de dollars aux entreprises locales – sans compter les pertes de chiffres d’affaires dues Ă la fermeture de l’entreprise pendant les manifestations.

« Dans le passĂ©, nous avons eu un million de personnes dans les rues sans dommages », a dĂ©clarĂ© Didier Kling, prĂ©sident de la Chambre rĂ©gionale de commerce et d’industrie de Paris. « Ce qui est nouveau, c’est qu’il y a moins de gens dans la rue, mais ils sont plus dĂ©terminĂ©s. Ils sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus violents. »

Les affaires vont mal pour les magasins et les restaurants. Les touristes annulent leurs rĂ©servations d’hĂŽtel – dĂšs le dĂ©but de la pĂ©riode des fĂȘtes. La derniĂšre fois que cela s’est produit, c’Ă©tait aprĂšs les attentats terroristes de 2015.

AprĂšs avoir fait adopter des rĂ©formes impopulaires pour rendre la France plus compĂ©titive, le gouvernement a fait volte-face cette semaine, abandonnant une hausse de la taxe sur le carburant qu’il prĂ©tendait contribuer Ă lutter contre les changements climatiques.

Mais ce n’est pas suffisant pour les « Gilets Jaunes ». Beaucoup prĂ©tendent qu’ils sont pour l’environnement, mais contre plus de taxes. Les protestations s’Ă©tendent maintenant Ă d’autres groupes.

Xavier, un manifestant en gilet jaune, a dĂ©clarĂ© que le gouvernement « nous a donnĂ© quelques rĂ©ponses, mais elles ne sont pas suffisantes. Le fossĂ© entre les gens et les politiciens est trop grand – ils n’ont aucune idĂ©e de comment nous vivons chaque jour. »

Les sondages indiquent que la plupart des Français soutiennent les « Gilets Jaunes », mais ils s’inquiĂštent de la violence croissante. La popularitĂ© de Macron s’est effondrĂ©e pour atteindre des creux records. Les critiques disent que le prĂ©sident – qui est riche – est dĂ©connectĂ©.

Alain, chef d’entreprise, a dĂ©clarĂ© que le problĂšme est que « nous sommes gouvernĂ©s par des technocrates. Ce sont des gens avec des voitures de sociĂ©tĂ©, qui ne paient pas leurs factures de restaurant – qui ne savent mĂȘme pas quel est le salaire minimum. »

Ce qui semble certain, c’est qu’un autre week-end mouvementĂ© s’annonce, sans fin en vue..

voanews.com

Adaptation Yandex

Des #GiletsJaunes esseulĂ©s ? Des compatriotes ou des #complotistes haineux ? Retour sur le discours du ministre de l’IntĂ©rieur En savoir plus :

📰 https://t.co/PN2VNXz88V 💬 Et vous qu’en pensez-vous ? Les dĂ©clarations de Christophe #Castaner vous ont-elles convaincu ? pic.twitter.com/RDz2vBn8Oz — RT France (@RTenfrancais) 7 dĂ©cembre 2018

M. Castaner, dit le “kĂ©kĂ©â€, traite des citoyens français “Des Gilets Jaunes esseulĂ©s? Des compatriotes ou des complotistes haineux?”

Indécent, Monsieur le ministre, Christophe Castaner, Yandex.

Fuitage de Note, et Positions des forces de dĂ©fenses…