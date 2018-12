😡 #GiletsJaunes, #8Decembre: Un désastre annoncé, Paris sur le pied de guerre

Le GĂ©nĂ©ral Piquemal appelle Ă soutenir activement le “Mouvement des Gilets Jaunes”

France braces for trouble, Macron to address ‘yellow vest’ anger

[La France se prĂ©pare aux problĂšmes, Macron s’attaque Ă la colĂšre des Gilets Jaunes]

PARIS, Reuters – La France s’est repliĂ©e sur elle-mĂȘme samedi pour une nouvelle vague de protestations potentiellement violentes, alors que le PrĂ©sident Emmanuel Macron, qui avait prĂ©vu de s’adresser Ă la nation la semaine prochaine en raison de la colĂšre de la population face au coĂ»t de la vie, a dĂ©clarĂ© un haut responsable.

Une grande partie de Paris sera bloquĂ©e et des dizaines de milliers de policiers seront dĂ©ployĂ©s Ă travers le pays pour contenir ce que les manifestants qualifient d' »Acte IV » Ă la rĂ©bellion des « gilets jaunes » qui a connu les pires troubles dans la capitale depuis les Ă©meutes d’Ă©tudiants de 1968.

AprĂšs avoir traversĂ© sa plus grande crise depuis son Ă©lection, Macron a laissĂ© en grande partie Ă son premier ministre, Edouard Philippe, le soin de faire face publiquement Ă la tourmente et d’offrir des concessions. [aux revendications].

Mais le jeune homme de 40 ans subit des pressions croissantes pour s’exprimer plus longuement alors que son gouvernement tente de reprendre l’initiative aprĂšs trois semaines d’agitation dans le pays du G7.

« Le PrĂ©sident prendra la parole au dĂ©but de la semaine prochaine. Je pense que c’est ce que les Français veulent, ils veulent des rĂ©ponses », a dĂ©clarĂ© vendredi Ă Sud Radio la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

« Le PrĂ©sident enverra un message aux Français qu’il Ă©coute leur colĂšre (…) et que de nouvelles rĂ©ponses doivent Ă©videmment ĂȘtre trouvĂ©es. »

Les manifestants veulent que Macron aille plus loin dans l’assouplissement des budgets des mĂ©nages les plus dĂ©munis : une augmentation du salaire minimum est une revendication. Mais le prĂ©sident, conscient du dĂ©ficit du pays et ne voulant pas bafouer les rĂšgles de l’UE, aura peu de marge de manƓuvre pour faire d’autres concessions.

La suppression des hausses de taxes sur les carburants de l’annĂ©e prochaine, premier revirement majeur de sa prĂ©sidence, a dĂ©jĂ coĂ»tĂ© au TrĂ©sor 4 milliards d’euros [4,5 milliards de dollars].

«Briser les choses»

La Tour Eiffel, l’OpĂ©ra et le Louvre font partie des dizaines de musĂ©es et de sites touristiques qui fermeront leurs portes samedi.

Les autoritĂ©s ont Ă©galement ordonnĂ© la fermeture de nombreuses boutiques de luxe, restaurants et entreprises privĂ©es sur l’avenue des Champs-ÉlysĂ©es et autour du palais prĂ©sidentiel.

Ces difficultĂ©s mettent en pĂ©ril une timide reprise Ă©conomique en France. Les petits dĂ©taillants ont vu leurs revenus chuter de 20 Ă 40 % samedi dernier, et les rĂ©servations d’hĂŽtel ont baissĂ© de 15 Ă 25 %.

Patrick Delmas, 49 ans, fermera son bar « Le Monte Carlo » Ă cĂŽtĂ© des Champs ElysĂ©es samedi, accusant les voyous des groupes anarchistes et anticapitalistes, ainsi que la frange violente du mouvement Gilets Jaunes.

« Nous avons perdu 60 % de notre chiffre d’affaires au cours des 15 derniers jours », a-t-il dĂ©clarĂ©. « Le problĂšme, c’est tous ces gens qui arrivent avec la seule intention de tout casser. »

Les manifestations, qui portent le nom des gilets de signalisation que portent les automobilistes français dans leurs voitures, ont Ă©clatĂ© en novembre en raison de l’impact sur le budget des familles de l’augmentation des taxes sur les carburants dĂ©jĂ en vigueur.

Rappelant le mouvement anti-indignados [anti-austérité] espagnol en 2011, les protestations françaises se sont rapidement transformées en une vaste rébellion contre le gouvernement, mais sans dirigeants officiels.

Leurs diverses demandes comprennent des impĂŽts moins Ă©levĂ©s, des salaires plus Ă©levĂ©s, de l’Ă©nergie moins chĂšre, de meilleures dispositions de retraite et mĂȘme la dĂ©mission de Macron.

Le gouvernement Macron a proposĂ© cette semaine des « cadeaux » pour apaiser la colĂšre du public, Ă commencer par la rĂ©duction des taxes sur les carburants par Philippe. Pourtant, tout indique que le gouvernement n’a pas rĂ©ussi Ă rĂ©primer la rĂ©volte.

Quelque 89 000 policiers seront de service pour mettre fin Ă une rĂ©pĂ©tition du chaos de samedi dernier. Environ 8 000 d’entre eux doivent ĂȘtre dĂ©ployĂ©s Ă Paris oĂč des Ă©meutiers ont incendiĂ© des voitures le week-end dernier, pillĂ© des magasins et dĂ©gradĂ© l’Arc de Triomphe avec des graffitis anti-Macron.

Une autre fin de semaine de violence pourrait soulever des doutes sur la durabilitĂ© du premier ministre de Macron, bien que les adjoints de Macron et Philippe affirment qu’il n’y a pas de discorde entre eux..

Le Pacte Mondial Sur Les Migrations et de Pacte De Marrakech sonnera la bataille du survie contre une migration active, il faudra encore payer, avec quels « sous »? Cette fois, ce sera « la fin des haricots« ! Yandex.