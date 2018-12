GiletsJaunes #8Décembre: Guerre totale, la France déploie 89 000 policiers

France Deploys 89,000 Cops Amid Fears Of Yellow Vest Rebellion On Saturday

Les autorités françaises déploieront au moins 8 000 policiers et gendarmes anti-émeutes à Paris samedi, et 89 000 forces à travers le pays, selon le Premier ministre, alors que l’Elysée se prépare au « quatrième acte » des violentes protestations du mouvement Gilets Jaunes contre le gouvernement Macron.

Outre la fermeture de la Tour Eiffel samedi, plusieurs musées parisiens ont annoncé qu’ils ne seront pas ouverts ce week-end.

« Les manifestations annoncées samedi 8 décembre à Paris ne peuvent garantir la sécurité des visiteurs, la Sète [Société de la Tour Eiffel] a pris la décision de fermer la Tour Eiffel », a annoncé la Société de la Tour Eiffel qui exploite le monument.

Malgré le fait que le gouvernement de Macron ait retardé de six mois une hausse prévue du prix du carburant, le mouvement Yellow Vests a appelé ses partisans à « garder le cap » sur Facebook et à se rassembler pour « The Act IV » le samedi 8, dans ce qui sera la quatrième semaine de manifestations.

Les services de renseignements français se sont rendus au Palais de l’Elysée, résidence officielle du président Macron, à la suite d' »appels à tuer » et de « port d’armes pour attaquer » des responsables gouvernementaux, parlementaires et policiers, selon Le Figaro. « Ce sont des putschistes. Nous sommes dans une tentative de coup d’Etat », affirment les sources du Figaro.

Jeudi, Eric Drouet, leader du Gilet Jaune, a déclaré : « Samedi sera le résultat final. Samedi, c’est l’Elysée », ajoute « nous aimerions tous aller à l’Elysée. »

Le Figaro rapporte également que les manifestations de samedi peuvent impliquer une violence sans précédent, puisqu’elles peuvent inclure un élément « radicalisé de noyau dur », de « l’extrême droite comme de l’extrême gauche ».

BREAKING: France protests turn violent, as yellow-jacket protesters begin clashing with police.

One thing is becoming abundantly clear, these protests are not about a « gas tax increase. »

They want corrupt globalist Macron to step down. pic.twitter.com/Rf8zrJzI2s

— Mike Tokes (@MikeTokes) 6 décembre 2018