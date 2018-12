GiletsJaunes: Macron se croyait comme l’Empereur Napoléon Bonaparte! Tout faux!

Macron n’est pas un problème pour moi, Macron est un problème pour les Français, a déclaré Matteo Salvini

[La France en colère est de retour : Cinq conséquences des protestations de la France sur les gilets jaunes]

Des manifestants antigouvernementaux portant des vestes jaunes fluorescentes ont ébranlé la France pendant près de trois semaines et secoué le gouvernement du président Emmanuel Macron. Voici cinq conséquences clés de la crise selon Adam Plowright de l’AFP.

Un président affaibli chez lui

Depuis son élection en mai 2017, Macron, ancien banquier d’affaires, s’était présenté comme un président résolu et visionnaire à l’image d’anciens dirigeants français célèbres comme Charles de Gaulle.

Ses détracteurs ont vu en lui les instincts autoritaires d’un personnage historique plus âgé : Napoléon Bonaparte, le général du XIXe siècle qui se nomme empereur des Français.

Après avoir abandonné les hausses prévues de la taxe sur le carburant mercredi, une semaine après avoir écarté cette possibilité dans un discours télévisé à la nation, Macron a vu son autorité et son image prendre un dur coup.

« La méthode bonapartiste qui a réussi au début à lancer ses réformes n’est plus adaptée », Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, a déclaré à l’AFP cette semaine.

Ces protestations surviennent également au moment où son gouvernement s’apprête à faire adopter d’autres changements contestés, y compris un remaniement extrêmement délicat du système des pensions qui est susceptible de déclencher une résistance féroce.

Avec ses opposants politiques enhardis et ses manifestants qui sentent la faiblesse, Macron sera-t-il en mesure de donner encore plus de poids à sa vision d’une France plus favorable aux affaires et moins dépendante des dépenses publiques ?

La France en colère est de retour

La vue de barricades incendiées dans la rue, de manifestations de masse et d’un gouvernement en retraite est un spectacle familier pour les observateurs de la France.

Mais pour les investisseurs étrangers et ses fans à l’étranger, Macron avait donné l’espoir que la France pourrait enfin mettre un terme à des décennies de chômage élevé et de faible croissance.

A 40 ans, il a passé une bonne partie de ses 18 premiers mois au bureau à courtiser des entreprises étrangères, invitant à un moment donné des PDG internationaux à dîner au château de Versailles, où il a prononcé sa phrase d’accroche : « La France est de retour !

Les révisions du droit du travail et des chemins de fer d’État, ainsi que les réductions d’impôts pour les entreprises et les hauts salariés, ont été adoptées avec une relative facilité.

Mais ce sont les protestations de rue en colère qui reviennent, et non l’image d’un « pays en démarrage » marié à l’innovation et à la technologie que Macron avait envisagée.

« L’attractivité de la France a pris un véritable coup », a concédé lundi le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

Les nationalistes se réjouissent

L’élection de Macron, un centriste pro-UE, a contrecarré les tendances électorales en Europe qui ont vu des gains pour le populisme de droite – ce que Macron a comparé à la « lèpre ».

Depuis son entrée en fonction, il s’est positionné au sein de l’UE et sur la scène internationale comme une voix de premier plan pour la politique centriste et le multilatéralisme.

Alors que les élections au Parlement européen approchent à grands pas, M. Macron a déclaré que les électeurs étaient confrontés à un choix difficile entre les nationalistes comme le Premier ministre hongrois d’extrême droite Viktor Orban et le leader italien d’extrême droite Matteo Salvini, et son propre camp « progressiste ».

Son côté a pris un coup.

« Macron n’est pas un problème pour moi, Macron est un problème pour les Français », a déclaré Salvini cette semaine dans une interview avec Politico.

Contraintes économiques

Macron avait fait du contrôle des dépenses publiques de la France une priorité depuis son arrivée au pouvoir et s’était fixé comme objectif d’équilibrer les comptes du pays pour la première fois depuis les années 1970, d’ici la fin de son mandat.

Mais l’annulation des hausses prévues de la taxe sur les carburants l’année prochaine laissera un trou dans le budget d’environ deux milliards d’euros (2,3 milliards de dollars), et Macron devra peut-être encore céder plus de terrain pour apaiser les « gilets jaunes » en colère.

Le gouvernement avait pour objectif de ramener son déficit à 2,8 % du PIB cette année, soit un peu moins que la limite de 3,0 % fixée par le Pacte de stabilité et de croissance de l’UE.

Toute nouvelle concession ou ralentissement de la croissance économique – dû aux perturbations causées par les protestations, à la baisse des investissements ou à la diminution du nombre de visites de touristes – exacerbera l’impact de la crise.

Une république sous pression

La crise a donné lieu à une nouvelle réflexion sur la cinquième république française, créée sous de Gaulle en 1958, qui a institutionnalisé le rôle d’un président tout-puissant.

La nouvelle constitution visait à mettre fin à l’instabilité et à l’inefficacité du système parlementaire qui sont apparues en France après la Seconde Guerre mondiale.

Mais les Français se sont affligés en un temps record de trois dirigeants successifs – Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Macron – ce qui a amené de nombreux observateurs à remettre en question l’hyper-centralisation du pouvoir entre les mains du président.

Macron n’a obtenu que 24 % des suffrages au premier tour de l’élection présidentielle, ce qui l’a poussé au dernier tour, mais a conduit ses critiques les plus virulents à remettre en question sa légitimité et son programme depuis.

« La république est menacée », a déclaré à France Inter le chef de la chambre haute du Parlement [Sénat], Gérard Larcher. « Je ne cherche pas à être dramatique. Je veux que chacun comprenne ses responsabilités.. »

