Zakharova: Le comportement de la @coalition US en Syrie, suscite l’inquiétude de Moscou

Moscou, Sana – La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a indiqué que les comportements et les activités suspectes de la “Coalition internationale”, conduite par les Etats-Unis en Syrie, suscitent plus en plus l’inquiétude de Moscou.

Lors de son point de presse hebdomadaire, Zakharova a indiqué que la présence des forces américaines en Syrie est illégitime, ajoutant que Washington cherche via cette présence illégitime à jouer avec la «carte kurde» sans prendre en considération ses déclarations officielles prétendant son engagement à l’unité des territoires syrien.

Quant aux déclarations américaines sur la nécessité de former le comité chargé de l’examen de la Constitution durant le mois en cours, Zakharova a souligné que ces déclarations ne sont pas constructives et ne versent pas dans l’intérêt du processus politique en Syrie, ajoutant que les américains œuvrent à mettre en échec toutes les initiatives politiques.

#Zakharova: The questionable activities of the US-led international coalition in Syria cause growing concern, including the continued illegal occupation of the 55-km zone around the military base in Al-Tanf, where the Americans seem to feel at home

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 5 décembre 2018