😡Les forces américaines mentent au sujet des frappes de roquettes contre l’armée syrienne dans le sud de la Syrie – Voici l’erreur qu’ils ont inventée

By Muraselon

US Forces Lie About Rocket Strike On Syrian Army In Southern Syria – Here’s The Fallacy They Made Up

Tard dans la soirée de dimanche, les positions de l’armée syrienne dans le sud de la Syrie ont été bombardées par les forces américaines stationnées dans la zone de sécurité d’Al-Tanf, une supposée zone de désescalade près de la frontière avec l’Irak.

Au total, 14 roquettes se sont abattues sur les positions de l’armée syrienne au sommet de Jabal al-Ghurab, causant des dégâts matériels ; l’armée syrienne a rapporté par le biais des médias d’Etat qu’elle n’avait subi aucune perte.

Contrairement à ce qui s’est passé dans le passé, où les Etats-Unis ont admis avoir frappé les forces progouvernementales syriennes en réponse à un affrontement majeur avec des groupes soutenus par le Pentagone [tels que les Forces démocratiques syriennes], cette fois les Etats-Unis le nient. Sachant cela, il est devenu évident que l’armée syrienne n’a fait l’objet d’aucune provocation justifiant la récente frappe américaine.

Au lieu de cela, selon des communiqués officiels émanant de sources liées à l’armée américaine, les États-Unis auraient mené une attaque aérienne contre Daech dans un endroit non divulgué du désert syrien à l’ouest de l’Euphrate, qui aurait tué un terroriste de Daech responsable de l’exécution de Peter Kassig, un travailleur humanitaire américain et ex-ranger de l’armée américaine.

La réalité est que les Etats-Unis et les alliés de la Coalition mènent des frappes injustifiées contre l’armée syrienne près d’Al-Tanf, en particulier contre ses positions au sommet et autour de Jabal Al-Ghurab.

Source exclusive : Les rumeurs de l’attaque de l’armée syrienne par le système HIMARS de la coalition sont fausses, @CJTFOIR [Operation Inherent Resolve] a tué un terroriste de Daech à l’extérieur de la DCZ à 55 km. L’armée syrienne n’a pas été touchée.

Les forces américaines bombardent une position très stratégique de l’armée syrienne dans le sud de la Syrie – Pourquoi est-ce important ? Ce que nous savons maintenant

Jabal Al-Ghurab domine si efficacement le désert du sud de la Syrie, semblable à un panorama martien qu’il permet aux unités de l’armée syrienne stationnées au-dessus de celui-ci de surveiller toute la zone d’Al-Tanf, y compris la base à partir de laquelle les forces américaines et les groupes rebelles soutenus par le Pentagone opèrent.

Les avant-postes de l’armée syrienne au sommet de Jabal Al-Ghurab ont déjà été attaqués par les forces américaines sans provocation; plus tôt cette année, les États-Unis ont lancé une frappe de drone sur une position au sommet de la montagne, qui aurait tué au moins deux soldats syriens.

Alors que les États-Unis disposent peut-être de la force aérienne la plus puissante du monde, tous les généraux savent que rien ne vaut les forces terrestres pour tenir les hauteurs dans une zone d’opérations donnée.

Le stationnement de l’armée syrienne à Jabal Al-Ghurab est une épine dans le pied pour les forces américaines et les forces soutenues par les États-Unis, car même si elles auraient pu nier les « cieux » sur Al-Tanf, alors que tous leurs mouvements et leurs positions peuvent encore être observés depuis le sommet le plus élevé de la région.

Les forces américaines attaquent l’armée syrienne avec un barrage de missiles à Al-Badiyah [désert syrien]

Al-Tanf est connue comme la zone des «55 km», où des centaines de combattants syriens qui y opèrent, appuyés par les États-Unis, sont formés par des conseillers militaires.

« Al-Tanf » est situé sur la route reliant Damas à Bagdad, à la frontière irakienne, non loin de la frontière jordanienne. Washington justifie sa présence dans la région d’Al-Tanf par la nécessité de combattre Daech.

Il est à noter que le sud de la Syrie a été témoin – au cours des deux derniers jours – d’une agression israélienne au cours de laquelle les défenses antiaériennes syriennes ont intercepté tous les missiles à venir et les ont complètement détruits.

Sud de la Syrie: photo montrant les forces américaines basées à Al-Tanf utilisant le système de lance-roquettes multiple HIMARS hier soir, visant la région d’Al-Ghurab.

La carte montre les zones de l’armée syrienne «dans les cercles» qui ont été attaquées.