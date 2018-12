Crimée: La Russie impose une défense totale, des missiles S-400, Bal et Bastion

L’OTAN à ses frontières, la Russie contre-attaque

Russia in Review: Targeting Ukraine to Test the West

[La Russie en revue : Cibler l’Ukraine pour tester l’Occident]

The Kremlin Targets Ukraine to Test the West

[Le Kremlin cible l’Ukraine pour tester l’Occident]

À retenir: La Russie a mené un acte de guerre effronté contre l’Ukraine dans la mer d’Azov le 25 novembre. Les garde-côtes russes ont tiré sur des navires de guerre ukrainiens et détenu leurs équipages en violation de multiples lois internationales, dont la Convention de Genève. Cette escalade s’inscrit dans le cadre d’une campagne délibérée plus large menée par la Russie pour tester la détermination des États-Unis et de l’OTAN et identifier les seuils à partir desquels la Russie peut mener des actions agressives contre ses voisins sans subir les conséquences de l’Ouest. La Russie mène cette campagne sur plusieurs théâtres et dans plusieurs domaines, et sa campagne s’intensifie. L’absence d’une réaction significative des États-Unis et de l’OTAN à cet acte de guerre ne fera qu’encourager la Russie à s’intensifier davantage. Les États-Unis et l’OTAN doivent réagir avec détermination pour envoyer un message fort à nos adversaires et maintenir l’ordre international moderne fondé sur des règles qui a empêché pendant des décennies une guerre d’État à grande échelle.

Le Kremlin a appris qu’il peut commettre des actes de guerre manifestes contre ses voisins sans une réponse significative de l’OTAN. Le 25 novembre, les gardes-côtes des services de sécurité russes FSB ont enfoncé et ouvert le feu sur trois navires de la marine ukrainienne qui tentaient de transiter d’Odesa en Ukraine occidentale à Mariupol en Ukraine orientale via la mer d’Azov. Le Service de sécurité ukrainien SBU affirme également que la Russie a tiré sur les navires avec des hélicoptères d’attaque et des avions de combat, suggérant l’implication des forces armées russes conventionnelles[1] Le FSB a finalement saisi les navires et leurs équipages comme prisonniers de guerre de facto. Cet acte d’agression marque le premier échange de tirs publiquement reconnu entre le personnel militaire en uniforme de la Russie et de l’Ukraine depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en 2014. Le Kremlin a présenté son attaque comme une réponse à une violation de ses frontières par l’Ukraine[2] Cependant, la mer d’Azov n’est pas le territoire souverain de la Russie en vertu du droit international. La Russie a en effet posé les conditions pour ouvrir la mer d’Azov comme nouveau front dans sa guerre contre l’Ukraine depuis début 2018.

L’Occident sous-estime actuellement la gravité de cette escalade de la part de la Russie. L’OTAN a officiellement condamné la Russie pour son « recours à la force militaire » et a réitéré son soutien à la souveraineté de l’Ukraine, sans toutefois souligner la violation flagrante du droit international par la Russie. Le président américain Donald Trump, le secrétaire américain à la Défense James Mattis et l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU Nikki Haley, entre autres, ont également condamné la Russie et fait allusion à l’illégalité de ses actes, sans toutefois exposer clairement les conséquences dangereuses de cette grave violation pour l’ordre international. De nombreux commentateurs ont évoqué les lois spécifiques violées par la Russie, en particulier l’Accord bilatéral de 2003 entre la Russie et l’Ukraine sur la mer d’Azov et le détroit de Kertch et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer UNCLOS[3] La Russie et l’Ukraine ont convenu en 2003 que les deux États peuvent manœuvrer librement des navires militaires sans préavis dans le détroit de Kertch et la mer d’Azov.Entre-temps, les articles 38 et 44 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer défendent le libre passage des navires à travers les détroits entre les frontières nationales – comme le détroit de Kertch entre l’Ukraine et la Russie[5] La justification de la Russie pour son escalade repose sur l’affirmation fausse de sa souveraineté sur le détroit de Kertch, qui repose sur son occupation illégale de la péninsule de Crimée. Tout effort visant à tenir compte de la version des événements de la Russie légitime donc de facto son annexion forcée de la Crimée.

L’Occident n’a pas non plus réussi à tenir la Russie responsable des violations de la Convention de Genève en Ukraine. La Russie et l’Ukraine sont en état de guerre depuis 2014 malgré les dénégations et l’obscurcissement de la Russie. L’imposition de la loi martiale par le président ukrainien Petro Porochenko après le récent incident dans le détroit de Kertch démontre à quel point ce fait est un truisme en Ukraine. La Russie a ainsi activé les protections des prisonniers de guerre prévues par les Conventions de Genève en arrêtant les membres d’équipage de la marine ukrainienne. La Russie a violé ces règles juridiques pour deux raisons. Premièrement, la Russie a qualifié les vingt-quatre membres d’équipage détenus d’intrus criminels plutôt que de prisonniers de guerre légaux. L’article IV de la Convention de Genève définit les prisonniers de guerre comme des « membres des forces armées d’une partie au conflit » capturés et cette réalité ne change pas malgré le manque de reconnaissance offert par la Russie. Deuxièmement, la Russie a contraint les membres d’équipage à lire de faux aveux sur les circonstances de leur capture. L’article 17 de la Convention de Genève interdit « toute forme de coercition[…] pour obtenir des[prisonniers] des informations de quelque nature que ce soit », y compris des aveux publics[6] Le fait que l’Occident n’ait pas immédiatement nommé et fait honte à ces violations de la Convention de Genève soutient les efforts du Kremlin pour brouiller la définition formelle du temps de guerre et miner l’ordre international fondé sur les règles au bénéfice de la Russie.

Cette escalade s’inscrit dans le cadre d’une campagne plus large menée par le Kremlin pour tester les seuils de tolérance à son agression et identifier les vulnérabilités aux États-Unis et à l’OTAN. Le Kremlin a poursuivi une campagne d’intensification pour tester la tolérance de l’Occident à partir de la guerre russo-géorgienne en 2008. Cette campagne ne s’est accélérée que depuis 2014. Ses lignes d’action couvrent de multiples domaines, y compris l’utilisation offensive de la force militaire, les assassinats, les armes chimiques, les cyberattaques, la subversion des gouvernements étrangers et les violations des accords internationaux. Cette campagne s’étend sur plusieurs théâtres dont l’Ukraine, l’Europe et la Syrie. Les États-Unis et l’OTAN n’ont jamais suffisamment – ou pas du tout – répondu à ces questions et n’ont donc pas réussi à empêcher la Russie de s’intensifier davantage. Le SIE [Institute for the Study of War] publiera prochainement un graphique illustrant cette campagne, les seuils testés par la Russie et les réponses insuffisantes de l’Occident.

La Russie interprétera donc probablement l’absence d’une réponse significative comme un feu vert à une escalade en Ukraine et au-delà. La Russie va probablement intensifier ses opérations militaires pour limiter ou bloquer l’accès de l’Ukraine à la mer d’Azov. Les responsables ukrainiens ont averti que la Russie pourrait tenter de s’emparer des principales villes portuaires de Mariupol et Berdyansk dans l’Est de l’Ukraine. Dans un scénario des plus dangereux, la Russie pourrait lancer une offensive terrestre pour s’emparer du terrain entre l’Est de l’Ukraine sous contrôle séparatiste et la péninsule de Crimée. La Russie sécuriserait ainsi une route logistique terrestre entre la Crimée et la Russie et bloquerait tout accès de l’Ukraine à la mer d’Azov. Cet effort serait probablement mené par des forces séparatistes commandées et soutenues par les forces armées russes. La Russie pourrait en même temps accroître les niveaux de violence actuellement faibles dans l’Est de l’Ukraine afin d’étirer les forces armées ukrainiennes et de détourner l’attention de son principal effort dans la mer d’Azov. Le SIE estime que la Russie est actuellement en position d’escalade militaire en Ukraine. Le SIE a également averti que la Russie mettait en place les conditions d’une escalade dans l’Est de l’Ukraine en septembre 2018. La Russie renforce déjà ses défenses aériennes en Crimée par l’installation d’un nouveau système d’alerte radar et d’un système de missiles sol-air S-400 SAMS [Surface-to-Air Missile Systems] pour se défendre contre une éventuelle réaction de l’OTAN.

La faible réaction de l’Occident à l’agression de la Russie encourage les acteurs malveillants et sape l’ordre international fondé sur des règles. La Chine, l’Iran et d’autres adversaires profiteront probablement de l’affaiblissement de la détermination de la communauté internationale à affronter des puissances agressives afin de faire progresser leurs propres objectifs malveillants et de menacer les intérêts stratégiques mondiaux des États-Unis et de l’Europe. Les États-Unis et l’OTAN doivent réagir de manière décisive pour soutenir l’Ukraine afin de décourager et de mettre un terme à l’escalade délibérée de la Russie. Ils devraient également demander des comptes à la Russie pour ses multiples violations du droit international afin de maintenir l’ordre international moderne fondé sur des règles qui a empêché pendant des décennies une guerre d’État à grande échelle.

Adaptation Yandex

Les propos des trois auteurs sanctionnent la Russie, malgré cela, cet article contient une richesse d’informations, cette vidéo de Vladimir Poutine démontre le contraire… Yandex.