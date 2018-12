La stratégie du Kremlin, son bouclier de défense aérienne A2AD, forceront les Etats-Unis à quitter la Syrie

[La Russie utilisera les systèmes S-300 et S-400 pour pousser les forces américaines hors de Syrie – Groupe de réflexion militaire américain]

Selon le groupe de réflexion militaire américain « Institute for the Study of War » ISW, le nouveau réseau de défense aérienne mis en place par la Russie en Syrie, qui utilise des systèmes avancés de missiles antiaériens tels que les S-300 et S-400, fait partie d’une stratégie à long terme du Kremlin pour pousser les forces américaines à quitter la République arabe.

Le rapport de l’ISW indique que la mise en place d’un réseau complet de défense aérienne en Syrie par la Russie – dont les systèmes S-300 et S-400 ainsi que les équipements de guerre électronique avancés – a été menée à bien.

L’existence de ce bouclier de défense aérienne, selon le rapport du SIE [Institute for the Study of War], peut grandement compliquer la capacité des Etats-Unis et de leurs alliés de l’OTAN à opérer à travers la Syrie et l’Est de la Méditerranée, si la Russie choisit de l’utiliser comme point de pression pendant une période d’escalade dans cette région ou ailleurs.

Selon le rapport du SIE, cette situation potentiellement stratégique est une preuve suffisante que la stratégie à long terme du Kremlin en Syrie consiste à pousser les forces américaines à se retirer du pays afin de consolider pleinement l’ancrage russe..

