GiletsJaunes: Téhéran appelle Paris à cesser la «violence contre son peuple»

Castaner et Nuñez auditionnés à l’Assemblée nationale, il n’y a pas de réponses, comme si Castaner nous disait « Circulez y’a rien à voir »

Climat insurrectionnel en France : Téhéran appelle Paris à cesser la «violence contre son peuple»

Les images des affrontements entre Gilets jaunes et forces de l’ordre, survenus le 1er décembre, ont fait le tour du monde. Le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères a appelé Paris à la modération.

Lors d’une conférence de presse à Téhéran ce 3 décembre, Bahram Qassemi, porte-parole de ministre iranien des Affaires étrangères, a été invité à commenter la confrontation, en France, entre les Gilets jaunes et l’exécutif. «Le gouvernement français ne peut pas persister dans la violence contre son peuple», a-t-il déploré, cité par l’agence iranienne Tasnim. «Notre recommandation au gouvernement français est de montrer de la retenue», a-t-il détaillé, ajoutant : «Il faut aussi dire aux personnes qui descendent dans la rue qu’en définitive, les actes violents et hostiles compliqueront encore la situation.»

En France, la situation reste tendue. Alors que le Premier ministre Edouard Philippe continue de recevoir les représentants des partis politiques à la suite des affrontements du 1er décembre, Emmanuel Macron a annulé sa visite officielle en Serbie initialement prévue le 5 décembre.

Un troisième week-end de protestations nationales par le mouvement de protestation « Gilets jaunes », composé en grande partie de travailleurs en colère contre la hausse prévue des taxes sur les carburants et la baisse de leur pouvoir d’achat, a laissé des voitures brûlées et des vitrines de magasins cassées dans plusieurs des quartiers les plus riches de Paris.

Le mouvement tire son nom des gilets de sécurité à haute visibilité que les automobilistes sont censés porter lorsqu’ils sont en panne sur la route.

Des éclats de verre et des grenades lacrymogènes vides tirées par la police jonchaient la ville, où des centaines de vandales ont rejoint les rangs des manifestants. Une personne est décédée dans les troubles ce week-end en dehors de Paris, ce qui porte à trois le nombre de victimes en marge des manifestations des trois dernières fins de semaine de manifestations.

Ce n’est qu’un retour bâton, quant la France critiquait le gouvernement iranien dans ses affaires intérieures… Yandex.

Violences à Paris, Castaner et Nuñez auditionnés à l’Assemblée nationale, un député questionné par des journalistes [France Info], il n’y a pas de réponses, comme si Castaner nous disait « Circulez y’a rien à voir ». Un autre journaliste affirme que entre 3000 et 5000 gilets jaunes ont été mal orienté à Paris, ce sont retrouvés entre les CRS et les casseurs.

