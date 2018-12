😡#GiletsJaunes: Macron, la folle stratégie du chaos

Une troisiÚme mobilisation nationale, samedi prochain, # 8Décembre , risquerait de livrer Paris aux armes mortelles de la guerre des rues

Gilets jaunes : Macron doit céder

Emmanuel Macron doit cĂ©der. Il doit annoncer, tout de suite, l’abandon des taxes supplĂ©mentaires sur le carburant prĂ©vues au 1 er janvier. Le geste d’apaisement aurait mĂȘme dĂ» intervenir dĂšs ce lundi matin. Ce recul ne sera pas la fin du monde, contrairement Ă ce qu’annoncent des Ă©colos illuminĂ©s : la France n’émet qu’1% du CO2 mondial et, dans ce minuscule pourcentage, la voiture ne participe pas mĂȘme Ă la moitiĂ© du gaz rejetĂ©. Un entĂȘtement du chef de l’Etat Ă « maintenir le cap » n’est plus tenable, sauf Ă vouloir attiser une folle stratĂ©gie du chaos, au nom d’un orgueil immature. L’insurrection populaire des Gilets jaunes a atteint, samedi, un degrĂ© de violence insupportable. Les ultras, de droite, de gauche et des citĂ©s, ont largement contribuĂ© aux saccages et aux pillages. Une troisiĂšme mobilisation nationale, samedi prochain, risquerait de livrer Paris aux armes mortelles de la guerre des rues. DĂ©jĂ , samedi, quelques halls d’immeubles d’habitation ont Ă©tĂ© la cible d’incendiaires. Tous les Gilets jaunes ne sont pas devenus enragĂ©s. Mais beaucoup d’entre eux font le constat, navrant, de n’espĂ©rer ĂȘtre entendus du Pouvoir qu’en se radicalisant toujours davantage. Devant cette France incandescente, il revient au prĂ©sident de la RĂ©publique d’abandonner sa posture volontariste. Macron est dĂ©sormais attendu sur sa capacitĂ© Ă se rĂ©concilier avec une sociĂ©tĂ© civile en rupture. L’urgence est de redonner au peuple en colĂšre sa place dans la vie politique.

« Paris est fragile ! », jubilaient, samedi soir boulevard Malesherbes, des Ă©lĂ©ments de l’ultragauche ayant pris possession de la voie abandonnĂ©e par les forces de l’ordre. Ici, trois personnes auront suffi Ă construire un barrage. De fait, la capitale s’est rĂ©vĂ©lĂ©e vulnĂ©rable, proie facile de commandos organisĂ©s. La dĂ©cision de bloquer totalement l’accĂšs aux Champs-ElysĂ©es à partir de la Place de l’Etoile a Ă©tĂ© l’occasion pour les Gilets Jaunes de se masser devant l’Arc de Triomphe, avant de l’abandonner dans l’aprĂšs-midi Ă des casseurs de l’ultragauche et des citĂ©s. Parmi les slogans peints sur le monument : « L’ultradroite perdra », « Justice pour Adama », du nom d’un jeune homme, Adama TraorĂ©, dĂ©cĂ©dĂ© au cours d’une interpellation policiĂšre. Reste que beaucoup de Gilets jaunes n’ont pas jugĂ© utile de se dĂ©solidariser des Ă©lĂ©ments les plus sauvages, voire de s’y opposer. Dans ce contexte, le gouvernement serait irresponsable s’il devait donner prĂ©texte Ă une autre dĂ©monstration de force des insurgĂ©s. Ceux-lĂ seraient nĂ©anmoins bien inspirĂ©s de s’inquiĂ©ter de l’image qu’ils sont en train de donner Ă cette rĂ©volte trĂšs française, toujours soutenue largement pas l’opinion. La Marseillaise, frĂ©quemment entonnĂ©e par la foule, illustre la puissance de l’imaginaire rĂ©volutionnaire et la force patriotique du mouvement. Cependant il est urgent que les femmes, trĂšs prĂ©sentes, modĂšrent la colĂšre aveugle qui se prĂȘte aux infiltrations des loups.

