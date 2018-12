Macron a rencontrĂ© Poutine en Argentine, faire comme le PrĂ©sident Vladimir Poutine serait impossible car Putin de Russia, de l’Orthodoxie, aime son peuple, le peuple de Russie

«Macron dĂ©mission !» : le chef de l’Etat chahutĂ© par des Gilets jaunes Ă Paris (VIDEOS)

A peine arrivĂ© d’Argentine oĂč il a participĂ© au G20, Emmanuel Macron s’est rendu Ă l’Arc de triomphe et avenue KlĂ©ber, thĂ©Ăątres de violents heurts le 1er dĂ©cembre. PrĂ©sents Ă proximitĂ© du chef de l’Etat, des Gilets jaunes ont rĂ©clamĂ© sa dĂ©mission.

Au lendemain de la mobilisation nationale des Gilets jaunes du 1er dĂ©cembre, l’atmosphĂšre reste tendue : alors qu’il se rendait avenue KlĂ©ber pour constater les dĂ©gĂąts et rendre hommage aux forces de l’ordre, Emmanuel Macron, aprĂšs avoir effectuĂ© une halte Ă l’Arc de Triomphe, a Ă©tĂ© accueilli par plusieurs dizaines de Gilets jaunes aux cris de «Macron dĂ©mission», couvrant ainsi les quelques applaudissements de riverains adressĂ©s au locataire de l’ElysĂ©e.

Emmanuel Macron convoque ce 2 dĂ©cembre une rĂ©union d’urgence Ă l’ElysĂ©e au lendemain des scĂšnes de guĂ©rilla urbaine qui se sont produites Ă Paris, marquant une nouvelle escalade dans le conflit des Gilets jaunes. De son cĂŽtĂ©, la commission des Lois du SĂ©nat a annoncĂ© qu’elle entendrait les explications de Christophe Castaner, ministre de l’IntĂ©rieur et de son secrĂ©taire d’Etat Laurent Nunez, le 4 dĂ©cembre prochain.

Selon le dernier bilan de la préfecture de police de Paris, plus de 130 personnes ont été blessés et plus de 400 autres, interpellées.

Des gilets jaunes scandent « Macron dĂ©mission » Ă proximitĂ© du PrĂ©sident Ă Paris pic.twitter.com/UhWtxNQyqk — BFMTV (@BFMTV) 2 dĂ©cembre 2018

