Si vous osez attaquer, vous allez le regretter – Hassan Nasrallah, Hezbollah

Hezbollah warns Israel against launching anymore attacks in Syria, Lebanon

[Le Hezbollah met en garde Israël contre de nouvelles attaques en Syrie et au Liban]

Le Hezbollah a posté une vidéo sur YouTube mettant en garde Israël contre les tirs de missiles sur le Liban à la suite d’une attaque ratée contre la Syrie, prétendument lancée par Tel Aviv.

La vidéo, sous-titrée en hébreu, comprend ce qui ressemble à des images satellites et des cartes précises de sites stratégiques en Israël.

Le clip, qui montre spécifiquement des combattants du Hezbollah se préparant à une attaque au missile et le leader du groupe, Hassan Nasrallah, s’engageant à riposter contre une éventuelle attaque israélienne au Liban, se termine par l’avertissement « si vous osez attaquer, vous allez le regretter ».

La vidéo a été diffusée peu de temps après que les médias syriens ont rapporté vendredi que les défenses aériennes du pays avaient neutralisé les missiles entrants dans le sud de la Syrie, l’armée israélienne ayant, à son tour, nié sa participation à cette attaque.

Des témoins oculaires ont depuis publié des images de missiles antiaériens syriens qui semblent intercepter des missiles en approche dans le ciel près de Damas.

Le ministère syrien des Affaires étrangères, pour sa part, a accusé Israël d’avoir mené l’attaque du vendredi, qui, selon le ministère, n’était » qu’une preuve de plus qu’Israël soutient des groupes terroristes et tente de prolonger le conflit en Syrie « .

Nasrallah a averti dans un discours télévisé que » toute attaque[israélienne] sera définitivement et certainement suivie d’une réponse « , une déclaration qui a suivi les remarques anti-Hezbollah du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

S’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, M. Netanyahu a fourni des images satellitaires de ce qu’il prétendait être des installations de missiles guidés de précision du Hezbollah à l’aéroport international de Beyrouth. Il a également accusé le groupe d’utiliser les habitants de Beyrouth comme boucliers humains, soulignant qu’Israël » ne laisserait pas [le Hezbollah] s’en tirer » avec leur comportement.

Les tensions entre le Liban et Israël se sont exacerbées plus tôt cette année, lorsque de hauts responsables des deux pays ont ouvertement envisagé la possibilité d’un conflit militaire.

Les projets d’Israël de construire un mur le long de la frontière sud du Liban, un désaccord sur un gisement de gaz dans l’est de la Méditerranée et la suspicion israélienne que l’Iran apporte un soutien militaire au Hezbollah ont tous joué un rôle dans la détérioration de l’état des relations.

Israël a accusé à plusieurs reprises le Hezbollah d’être un » mandataire terroriste » iranien, avec Netanyahou avertissant qu’Israël » continuerait à bloquer les tentatives de l’Iran d’utiliser la Syrie et le Liban comme bases avancées pour lancer des attaques contre Israël « .

En 2006, Israël a envahi le Liban en réponse à un raid transfrontalier du Hezbollah et à l’enlèvement de deux soldats israéliens. Le conflit, qui a duré 34 jours et coûté la vie à plus de 1 300 personnes, a été interrompu par un cessez-le-feu négocié par l’ONU..

La vidéo du Hezbollah a été supprimé par YouTube

