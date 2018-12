Paris brûle, le gouvernement français a laisser faire les casseurs, maintenant, c’est la guerre

S’exprimant sur la mobilisation des «gilets jaunes» qui a de nouveau dégénéré ce samedi à Paris, Emmanuel Macron a promis, lors d’une conférence de presse donnée à l’issue de G20, que les personnes responsables des violences seraient poursuivies par la justice.

«Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration. Ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu’ils prétendent servir et qu’ils manipulent […] Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice», a-t-il indiqué.

#Macron est le premier des incendiaires : il doit en urgence cesser d’attiser, par son raidissement, la montée aux extrêmes #GiletsJaunes — Ivan Rioufol ن (@ivanrioufol) 1 décembre 2018

Macron est le premier des incendiaires, ce que Mr. Ivan Rioufol @ivanrioufol a écrit, est un devoir de journaliste d’exprimer le juste de ses informations envers son peuple. Charte de Munichs Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, Yandex.