By TASS

Russian Defense Ministry: NATO deploys troops along Russian border under drills’ guise

[Ministère de la Défense russe : L’OTAN déploie des troupes le long de la frontière russe sous couvert d’exercices]

Vice-ministre russe de la Défense a déclaré qu’il y a des pays qui doivent à la Russie Russie « beaucoup » parmi ceux qui renforcent la présence militaire.

MOSCOU, le 30 novembre. /TASS/. L’OTAN rassemble des troupes dans les pays limitrophes de la Russie, a déclaré vendredi à la presse le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexander Fomin.

« Les pays membres de l’OTAN s’arment eux-mêmes, avec des troupes, des véhicules lourds et blindés amassés dans les pays baltes, en Pologne et dans d’autres pays sous couvert d’exercices « , a-t-il déclaré.

Selon Fomin, parmi les pays qui renforcent leur présence militaire figurent ceux qui doivent beaucoup à la Russie. « Nous avons perdu plus de 600 000 vies pour la Pologne. Aujourd’hui, la Pologne est le principal promoteur de ce plan et est prête à ouvrir une base et trois centres de commandement sur son sol », a-t-il ajouté.

Certains médias polonais ont indiqué précédemment que les plans de la Pologne et des États-Unis visant à établir une base militaire américaine permanente appelée Fort Trump ont peu de chances d’être exécutés, et les parties étudient d’autres options.

Lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche le 18 septembre, le président polonais Andrzej Duda a appelé Washington à envoyer plus de troupes américaines dans son pays, arguant que cela répondrait aux intérêts des deux pays.

Varsovie avait déjà accepté d’allouer jusqu’à 2 milliards de dollars pour financer l’établissement d’une base militaire américaine permanente sur son sol.

La Pologne accueille actuellement une brigade blindée américaine de 3 500 hommes à tour de rôle. Il y a aussi un bataillon multinational de l’OTAN [1 000 hommes supplémentaires]..

