Jeudi soir tard, Israël – sans avertissement ni provocation – a lancé des missiles en Syrie. Selon des sources militaires syriennes, l’attaque a été entièrement vaincue par les systèmes Buk-M et non par les systèmes S-300 beaucoup plus récents [et très médiatisés] de la Syrie. Cependant, des signes indiquent maintenant que certaines parties du système avancé S-300 pourraient avoir été utilisées pour repousser l’attaque.

Plus précisément, des indices recueillis par des sources s’adressant à Muraselon ont indiqué que si aucun missile S-300 n’a été tiré pour intercepter les projectiles israéliens, des unités radar d’alerte rapide et de contrôle de tir primaire S-300 peuvent avoir été utilisées pour détecter, suivre et guider le tir d’interception.

Les missiles israéliens, qui ont été lancés par voie terrestre au lieu d’être lancés par voie aérienne, ont en fait été détectés plusieurs minutes plus tôt que par le passé en raison de la présence de radars d’alerte avancée syriens au sommet de Tal al-Hara [près du Golan occupé par Israël] qui permet de détecter et de suivre de très petits objets aériens aussi loin que l’est d’Israël.

Pour clarifier, les missiles d’interception tirés par la défense aérienne syrienne provenaient du système Buk-M; l’utilisation de missiles S-300 coûteux pour abattre un projectile lancé par une artillerie est une dépense inutile en termes de coût et est tout simplement inutile.

L’armée syrienne n’a pu réinstaller des radars d’alerte avancée [dont le type n’a pas été révélé] au sommet de Tal al-Hara ces derniers mois, seulement après une offensive majeure contre les forces rebelles et l’Etat islamique Daech, qui a conduit à la libération complète du sud-ouest de la Syrie.

On soupçonne la Russie d’avoir contribué à la réinstallation de telles unités radar au sommet de la montagne stratégique. Le précédent système de radar d’alerte immédiat [avant sa mise hors service en 2014] était connu sous le nom de «Centre-S»..

