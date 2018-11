Washington: Le Sénat a voté en faveur d’un projet de loi visant à mettre fin à la guerre au Yémen

Des nouvelles incroyables : Le Sénat vient de voter par 63 voix contre 37 en faveur d’un projet de loi visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et les Saoudiens au Yémen.

Cette résolution Sanders/Murphy/Lee obligerait les Etats-Unis à retirer leur soutien à cette guerre non autorisée, qui a créé la plus grande crise humanitaire de la planète et provoqué la famine de millions de personnes. @BenjaminNorton

Les États-Unis aident la coalition dirigée par les Saoudiens en leur fournissant des renseignements, en leur vendant des armes et des munitions et, jusqu’à récemment, en ravitaillant des avions dans le conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de personnes souffrant de la famine et de maladies. Cela signifie que les Etats-Unis sont en partie responsables de la mort et de la destruction des combattants Houthi et même des civils. Article complet ⏭ vox.com

I’ve been at this for 3 years, and I am blown away by this.

By a big bipartisan margin, 63-37, the Senate just voted, for the first time, to move forward with a debate on ending American involvement in the Yemen war.

Thanks to @SenMikeLee @SenSanders for their partnership.

