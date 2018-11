L’amiral Lord Alan West suggère de déployer la Royal Navy en Ukraine pour affronter la Russie

Quant Poutine va se mettre en colère, ils vont pleurer les “rosbifs”! Mama!!!😎😅😂

By News Desk

UK admiral suggests deploying navy to Ukraine to confront Russia

[L’amiral britannique suggère de déployer la marine en Ukraine pour affronter la Russie]

Les propos de l’amiral s’inscrivent dans l’escalade des tensions entre la Russie et l’Ukraine après que trois navires de guerre ukrainiens aient violé le droit international en pénétrant illégalement dans les eaux territoriales de la Russie dans ce que Moscou a qualifié de provocation préméditée orchestrée par Kiev.

S’adressant à Daily Star Online, l’amiral Lord Alan West a déclaré que l’envoi d’un navire de la Royal Navy britannique en Ukraine au milieu de tensions exacerbées avec la Russie n’était «pas une idée intelligente», suggérant plutôt l’envoi d’un destroyer de type 45.

«Si nous envoyons un navire dans une zone où il pourrait y avoir des combats, il serait judicieux d’envoyer un navire capable de se protéger et de combattre», a-t-il déclaré.

Il a également averti que les actions de l’OTAN pourraient attiser les tensions dans la région à la suite de l’incident survenu dans le détroit de Kertch.

«Vous devez réfléchir très attentivement au déploiement de forces proches de la Russie. Si nous envoyons une énorme force de l’OTAN là-bas, cela sera perçu comme une attitude agressive – mais nous pourrions avoir un nombre limité de navires en charge de la liberté de navigation ».

La semaine dernière, le secrétaire britannique à la Défense, Gavin Williamson, a annoncé que Londres déploierait davantage de troupes et un navire de la Royal Navy en Ukraine pour défendre la « liberté de navigation ».

« Tant que l’Ukraine fera face aux hostilités russes, elle trouvera un partenaire indéfectible au Royaume-Uni », aurait-il déclaré à son homologue ukrainien.

Dimanche, deux canonnières et un remorqueur ont quitté la mer Noire pour se rendre dans le détroit de Kertch, une entrée dans la mer d’Azov, et ont ignoré les demandes légales de la Russie de quitter la zone, procédant à des manoeuvres dangereuses.

En conséquence, la Russie a ouvert le feu sur les navires et les a saisis, après avoir également arrêté les marins à bord.

Moscou a déclaré qu’il s’agissait d’une provocation manifeste allant à l’encontre des articles 19 et 21 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et a promis de réprimer toute tentative de remise en cause de son intégrité territoriale.

Réagissant à cet incident, le bureau du Premier ministre britannique, Theresa May, a publié une déclaration dans laquelle il condamnait l’acte d’agression commis par la Russie:

«Nous condamnons l’acte d’agression commis par la Russie lors de la saisie de trois navires ukrainiens et de leur équipage. Cet incident fournit une preuve supplémentaire du comportement déstabilisateur de la Russie dans la région et de sa violation constante de l’intégrité territoriale de l’Ukraine »..

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex