La défense aérienne syrienne abat des missiles israéliens dans le Sud de la Syrie

VIDEO : Syrian Air Defenses Shoot Down Israeli Missiles In South Syria

Selon une source militaire, la défense aérienne syrienne a abattu un objet inconnu au milieu d’une probable attaque israélienne en Syrie du Sud.

La Source a déclaré à Muraselon News Exclusivement que les défenses aériennes syriennes détruisent les missiles israéliens en utilisant le système de défense aérienne BUK près d’Alkaswa dans le sud de la Syrie.

La Source a ajouté que les défenses aériennes syriennes détruisent tous les missiles israéliens à Alkaswa et » la base militaire 90 » à Quneitra dans le sud de la Syrie .

L’attaque s’est faite au moyen de missiles terre-terre, Israël n’a pas utilisé d’avions de guerre dans l’attaque, a ajouté la source ..

SANA news agency reported that the Syrian anti-aircrafts downed hostile missiles over military bases in Al-Kiswah (15 km south of Damascus).

