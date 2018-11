DecretoSalvini: L’Italie adopte la loi anti-migrants de Salvini

Vive la Liberté, Italia

L’Italie a adopté aujourd’hui un décret-loi controversé durcissant sa politique d’immigration, voulu par Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur et chef de la Ligue (extrême droite). La Chambre des députés a adopté le texte (après le Sénat début novembre et dans les mêmes termes) par 396 oui contre 99 non.

Il momento in cui il Decreto Sicurezza e Immigrazione è diventato legge!

Dedico questi applausi e questo entusiasmo a tutti voi, Amici, che come me ci avete sempre creduto. Ed è solo l’inizio.😊#DecretoSalvini pic.twitter.com/x6pLsd2Qbo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 28 novembre 2018

Le gouvernement populiste formé par la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) avait posé la question de confiance dans les deux chambres sur ce décret-loi. Quatorze députés du M5S n’ont pas pris part au vote aujourd’hui.

Le texte durcit la politique italienne en matière d’immigration. Il remplace en particulier les permis de séjour humanitaires, actuellement octroyés à 25% des demandeurs d’asile et d’une durée de deux ans, par divers autres permis, comme « protection spéciale », d’une durée d’un an, ou « catastrophe naturelle dans le pays d’origine », d’une durée de six mois, entre autres. Il prévoit une procédure d’urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur se montrant « dangereux ».

Il réorganise aussi le système d’accueil des demandeurs d’asile, qui étaient encore 146.000 fin octobre et seront regroupés dans de grands centres par mesures d’économies. Dans le volet sécurité, il généralise l’utilisation des pistolets électriques et facilite l’évacuation des bâtiments occupés.

Pour le Figaro, « La Ligue » Ligue du Nord est (extrême droite), aussi pour d’autres presses, une certaine population, des politiques, qui définissent des choses par autres choses. En France, Mademoiselle remplacer par Madame, donc jeune fille, Madame, les parents par parent 1 et 2, les grands parents? les arrières grands parents?

La Ligue du Nord , nom complet en italien : Lega Nord per l’indipendenza della Padania, la Ligue du Nord pour l’indépendance de la Padanie.

Idéologie

Fédéralisme

Régionalisme

Populisme de droite

Euroscepticisme

Anti-mondialisation

Conservatisme fiscal

Affiliation nationale

Coalition de centre-droit

Affiliation européenne

Alliance européenne pour la liberté

Mouvement pour l’Europe des nations et des libertés

Groupe au Parlement européen

Europe des nations et des libertés

Extrême droite, c’est juste pour diaboliser et gagner des élections, en Italie, cela n’a pas fonctionné et le peuple italien attendait un miracle, de vivre dans un pays « souverain », d’appartenir à une nation, cette liberté au fond de son cœur, Yandex.