S-300, S-400 et Su-57 deviendront la dissuasion de la Russie contre les Etats-Unis et Israël en Syrie

Les systèmes avancés de défense aérienne S-300 et S-400, ainsi que le chasseur furtif Su-57, deviendront les principaux atouts de la Russie en matière de dissuasion stratégique contre les Etats-Unis et Israël en Syrie.

La tragédie de l’écrasement de l’Il-20 et mises à part ses conséquences, il semble que la Russie était déjà en train de verrouiller complètement l’espace aérien syrien aux forces aériennes non accueillies afin de sauvegarder et de démontrer correctement la présence de ses bases permanentes dans la République arabe syrienne; l’incident de l’Il-20 semble avoir seulement accéléré ce programme.

Il est devenu évident que la Russie ne peut espérer maintenir des bases aériennes et navales massives de la même manière que les Etats-Unis, le budget limité de l’armée russe ne le permettra pas. Pourtant, dans le même temps, la Russie doit fournir des défenses adéquates à ses quelques bases étrangères et faire preuve de dissuasion.

Dans ce scénario, la Russie n’a d’autre choix que de poursuivre ce que l’on pourrait appeler un « déploiement économique » de forces étrangères. En adoptant une telle stratégie de réduction des coûts, la Russie échangera la quantité de forces contre la qualité des forces.

Les S-300 et S-400 déjà déployés en Syrie sont des systèmes de défense aérienne haut de gamme mais aussi économiques. Cependant, même les missiles de défense aérienne au sol d’une portée de 300 kilomètres sont limités dans leur potentiel de dissuasion de l’agression et, en fin de compte, rien ne complète mieux une zone de défense aérienne renforcée que des intercepteurs réels qui peuvent s’étendre bien au-delà de la zone qu’ils sont chargés de défendre – la différence peut se résumer en défense « active » contre défense « passive ».

Si des avions tels que le MiG-31 peuvent techniquement être déployés, la Russie aurait besoin d’un nombre considérable d’entre eux sur sa base aérienne en Syrie. En tout état de cause, les Etats-Unis ont eu plus de 30 ans pour se familiariser avec l’existence du MiG-31, ayant sans doute développé des tactiques théoriques sur la manière de traiter un tel avion après avoir observé ses capacités pendant trois décennies.

Un avion plus récent comme le Su-57, par contre, bien qu’il n’ait pas fait ses preuves, offre de nombreuses inconnues pour les États-Unis et Israël. La capacité de dissuasion du chasseur furtif s’étend au-delà des exigences impressionnantes de sa performance et s’étend au domaine du potentiel de performance non revendiqué (réel ou non). En d’autres termes, les Etats-Unis peuvent se demander « si les Russes admettent que l’avion peut faire telle ou telle chose, qu’est-ce qu’ils ne nous ont pas dit qu’il pouvait faire ?

Le déploiement complet du Su-57 aura probablement un effet similaire sur les stratèges militaires occidentaux, de la même manière que le MiG-25 l’a fait lorsque son existence a été connue. Les inquiétudes de l’OTAN au sujet du potentiel de l’avion n’ont été dissipées qu’après qu’un pilote soviétique eut fait défection à l’Ouest avec son MiG-25 en 1976.

Le Su-57 n’a pas encore reçu l’autorisation d’être introduit dans les forces aérospatiales russes, mais lorsqu’il entrera pleinement en service, il est presque certain qu’au moins un escadron de l’avion sera déployé en Syrie.

La réalité est que la Russie a une fois de plus besoin d’un avion de combat, qui laisserait les Etats-Unis et, plus généralement, l’Occident, dans une position de second plan. Le meilleur endroit, et le plus pertinent, pour démontrer la pleine préparation au combat du Su-57 serait en Syrie..

«Impressionnant» Un reportage sur le Su-57, novembre 2018, en langue russe de 38’39. Quel type de peinture transforme la furtivité du T-50, en quoi le moteur de la 5ème génération est-il différent de celui habituel et combien d’ennemis le localisateur de combat PAK FA voit-il? “Military Acceptance” poursuit la série 2 de reportage sur le dernier chasseur russe Su-57. Série 1. L’équipe de tournage du programme ira à nouveau suivre cette machine unique dans le ciel afin de voir son vol dans les environs immédiats. En outre, les auteurs du programme se rendront dans l’entreprise où, en particulier pour le PAK FA, ils créent un moteur de nouvelle génération.