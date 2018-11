L’armée américaine admet des pertes très lourdes des forces kurdes FDS dues à la contre-attaque de Daech dans l’Est de la Syrie

90 morts kurdes, les forces soutenues par les États-Unis en Syrie, sont actuellement engagées dans une bataille sans issue contre Daech

US Military Admits To Very Heavy SDF Losses Due To ISIS Counterattack In East Syria

Dans un geste rare, un responsable militaire américain, s’exprimant par l’intermédiaire de Fox News, a admis avoir subi de très lourdes pertes dans les rangs des Forces démocratiques syriennes SDF FDS YPG soutenues par les États-Unis lors d’une récente bataille contre l’Etat islamique Daech en Syrie orientale.

Sur le compte Twitter du correspondant de Fox News au Pentagone, Lucas Tomlinson, le responsable militaire américain a reconnu que quelque quatre-vingt 80 « combattants syriens soutenus par les Etats-Unis » [c’est-à-dire des combattants du FDS] avaient été tués lors d’une « récente contre-attaque de Daech ».

La « contre-offensive » de Daech évoquée par la source militaire américaine était en fait davantage une contre-offensive qui a eu lieu le long de la rive est de l’Euphrate, pendant laquelle le groupe terroriste a temporairement repris une ville qu’il avait perdue il y a plus d’un an – avant d’être chassé par les attaques aériennes américaines – et a pris possession d’au moins deux bases avant des FDS près des champs pétrolifères d’Al-Omar en Syrie, pour les détruire avant de battre en retraite, et seulement grâce à nouveau, à une intervention des avions américains.

Selon des sources militantes et des groupes de surveillance OSDH SOHR [l’Observatoire syrien des droits de l’homme], la récente contre-attaque de Daech a fait plus de 90 morts. Dans sa propre déclaration, le groupe terroriste a affirmé avoir tué au moins 60 combattants soutenus par les États-Unis et en avoir capturé 30 autres [leur sort est inconnu].

Les forces soutenues par les États-Unis en Syrie sont actuellement engagées dans une bataille sans issue contre Daech pour le contrôle du dernier bastion de la milice djihadiste, la ville de Hajin, située sur la rive est de l’Euphrate..

La France soutient des Forces Démocratiques Syriennes FDS SDF YPG, dans l’Est de la Syrie, au début novembre, à Manbij avec les troupes américaines, Ankara veut le retrait des YPG de Manbij d’ici la fin de l’année, pour la Turquie, les kurdes soit YPG ou PKK sont des terroristes. La grosse pagaille!!! challenges.fr