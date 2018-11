Russie-Ukraine: à Kertch, ses navires de guerre capturés par les forces spéciales russes, Porochenko décrète la loi martiale

Vladimir Poutine dénonce une violation du droit international par ses navires militaires

Le Parlement ukrainien a approuvé la loi martiale dans dix régions pendant 30 jours, à partir du 28 novembre.

La loi martiale confère de grands pouvoirs au gouvernement ukrainien pour limiter les droits et les libertés civiles, y compris la liberté de la presse et la liberté de réunion, les élections, les grèves, la liberté d’expression et de mouvement, l’éducation, la propriété.

La loi martiale permet au Président Porochenko d’annuler l’élection présidentielle à venir en mars de 2019 qu’il aurait perdu (de 8%).

Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont entretenus au téléphone dans la nuit de lundi à mardi 27 novembre, « à l’initiative allemande »

Le président russe a dénoncé des « actions de provocation de la partie ukrainienne et une violation grossière des normes du droit international par ses navires militaires », souligne-t-il. M. Poutine a également « dit espérer que Berlin pourra influencer les autorités ukrainiennes afin de les dissuader d’actes ultérieurs irréfléchis », ajoute le communiqué.

Dimanche, les gardes-côtes russes, qui dépendent des services de sécurité FSB, ont capturé deux navires de guerre d’artillerie blindée et un remorqueur de la marine ukrainienne que Moscou accuse d’être entrés illégalement dans les eaux territoriales russes au large de la péninsule de Crimée. Cet incident est survenu en mer Noire lorsque ces navires tentaient de pénétrer dans le détroit de Kertch pour entrer dans la mer d’Azov lemonde.fr