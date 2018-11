GiletsJaunes: Monsieur Benjamin Griveaux nous insulte

Le peuple français qui se meurt à petit feu

Stupéfait, ce matin, d’entendre ce petit roquet du gouvernement, Benjamin Griveaux, comme s’il avait perdu son os de jouet en plastique, les manifestations des gilets jaunes, un peuple français, des françs de France et de Navarre, issus de la grande histoire de France, des femmes et des hommes, comme sans doute, ses parents, ses grands-parents, ses arrières grands- parents, [maintenant, le gouvernement les appellent, parent 1 et parent 2] qui ont défendu la liberté, l’égalité et la fraternité! Ce peuple des Gilets Jaunes luttent pour leur survie, la vie de leurs enfants, la vie de leurs petits-enfants, la vie de leurs arrières petits-enfants et peut-être sûrement la vie de vos arrières petits-enfants, monsieur! Nous insulte en décrivant cela, de scènes de guerre. bfmtv.com

Madame Ingrid Levavasseur alerte et écrit « Il faut absolument entendre que l’on ne va rien lâcher. On vient nous voler dans nos poches l’argent qu’il nous reste pour nous nourrir. C’est le message que je veux faire passer. On a plus grand chose pour vivre. » CPolitique

Mr. Griveaux, nos anciens ont vécu ses scènes de guerre pour la France et la liberté, nous parle de complaisance [avec l’ennemi] de certains élus, des femmes et des hommes, dites les choses clairement, donc, des élus de la république, monsieur, arrêtez vos mots blessants de monter sur vos grands chevaux, dans les iles, ils disent « sur votre cocotier »! Un peu de respect, monsieur, pour les morts.

✝Yandex.

Au lieu de vous s’acharner sur cette pauvre femme, qui milite pour sa survie… acharnez-vous plutôt dans les banlieues.. il y en aurait grand besoin…!#GiletsJaunes pic.twitter.com/3xUceboEQw — LEDOUAISIEN 🇫🇷 (@LEDOUAISIEN) 27 novembre 2018

#GiletsJaunes, #Paris: Les forces de l’ordre on laissé faire les casseurs sur les #ChampsElysées https://t.co/xDV4xMr9ab via @IntropaJacques On vient nous voler dans nos poches l’argent qu’il nous reste pour nous nourrir. On a plus grand chose pour vivre – Ingrid Levavasseur pic.twitter.com/nPukfvIPof — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 26 novembre 2018

Scènes de guerre « Fatal Bazooka, Fous Ta Cagoule »!😅😂🤣