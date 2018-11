Syrie: Après leur modification par des experts français… Les terroristes du ‘’Front Nosra’’ déploient 50 missiles chimiques dans divers zones de Idlib

Alerte chimique, on parle d’experts français!

Idleb – Quelques heures après que les terroristes ont pris pour cible des quartiers à Alep avec des obus contenant du gaz toxique, le réseau terroriste ‘’Front Nosra’’ a déployé 50 roquettes équipées de substances chimiques toxiques et les a distribués à plusieurs réseaux terroristes dans plusieurs zones à Idleb et dans sa banlieue.

Selon des sources locales, l’agence de presse russe ‘’Sputnik’’a révélé dans un rapport publié aujourd’hui que les terroristes du ‘’Front Nosra’’ avaient transporté à l’aube 50 roquettes modifiées par des experts français, à l’un des quartiers généraux du réseau terroriste proche de la prison centrale d’Idleb, ajoutant que ces missiles portent des têtes équipées du chlore.

L’agence russe a fait noter que le processus du transport des roquettes avait été accompli par cinq étapes, indiquant que les roquettes étaient déployées dans la banlieue sud-est d’Idleb, sur le soi-disant ‘’Ajnad Qoqaz’’ qui a reçu 10 roquette dans la zone de Tal Sultan, alors que la soi-disant ‘’Armée de Iza’’ avait aussi reçu un certain nombre de roquettes dans la localités de Kafar Zeita au nord-ouest de la ville de Hama.

L’agence a ajouté que le soi-disant ‘’Heras al-Din’’ affilié au réseau terroriste d’al-Qaïda avait à son tour eu un certain nombre de roquettes qui avaient été transportées à la ville de Morak au nord de la ville de Hama, tandis que le réseau ‘’Front Nosra’’ avait transporté et fourni deux parties de roquettes aux terroristes appartenant au soi-disant ‘’Parti du Turkestan’’ et à d’autres partis inconnus.

Les sources locales ont également révélé que les éléments des “Casques blancs” avaient transporté mercredi matin 5 conteneurs de substances chimiques toxiques de l’un des dépôts des terroristes du ‘’Front Nosra’’ à un dépôt se trouvant dans la ville d’Idleb, qui a été récemment créé sous terre près de la prison centrale d’Idleb.

