Kertch, Russie: Les forces spéciales russes capturent trois navires de guerre ukrainiens

Deux Su-25 et un Ka-52 ont survolé le détroit de Kertch

La marine ukrainienne affirme que la garde côtière russe du service frontalier et les forces spéciales ont saisi trois navires de guerre ukrainiens qui ont participé à l’incident.

Les navires de guerre ukrainiens Berdiansk, Nikopol et Yak Kapu ont été capturés dans les eaux territoriales russes de la mer Noire.

Les forces russes ont envoyé des avions et des hélicoptères..

Two Russian Air Force Su-25 flying at low altitude over the Crimean Bridge/the Kerch Strait Bridge area. pic.twitter.com/1VsjT6V6pX — Military Advisor (@miladvisor) 25 novembre 2018

#RuAF Ka-52 helicopter over the Kerch Strait Bridge. pic.twitter.com/hxjeQACMUz — Military Advisor (@miladvisor) 25 novembre 2018

Des informations concordantes indiquent que le FSB a dû tirer sur et capturer les bateaux ukrainiens qui ont violé les eaux territoriales russes. La mesure a été prise après que la Russie ait bloqué le détroit de Kertch pour les empêcher de passer en force. Les informations fournies par la marine ukrainienne sont en partie vraies et en partie fausses. Il semble que Porochenko a réuni en urgence son état-major. Il faut souligner que l’armée et la flotte russe ne sont pas intervenues. Seul le FSB (services de sécurité russes) a agi sur ce dossier. L’Ukraine risque fort de provoquer un scandale d’ampleur internationale avec cette histoire. Il faut rappeler que l’Ukraine est fautive d’avoir envoyé ses bateaux franchir illégalement la frontière maritime de la fédération de Russie, d’avoir mené des manoeuvres dangereuses, et refusé d’obtempérer aux injonctions des autorités maritimes russes. vk.com Donbass Insider