GiletsJaunes, Paris: Les forces de l’ordre on laissé faire les casseurs sur les Champs Elysées

« Les forces de l’ordre on laissé faire les casseurs hier sur les Champs Elysées et on m’a bien fait comprendre que les décisions venaient d’en haut » Priscillia Ludosky CPolitique

« C’était bon enfant au début. On est même allés au contact des CRS pour discuter. Mais petit à petit, nous avons vu arriver des groupes de 3-4 personnes habillées en noir et qui portaient des passe-montagnes. On voyait que c’étaient des casseurs. Pourquoi n’ont-ils pas été arrêtés avant d’arriver sur les Champs-Élysées ? », se demande Claude, encore abasourdi par la rapidité d’action de ces hommes en noir. Car une fois dans la place, ces petits groupuscules ont fusionné rapidement afin de donner naissance à une foule assez importante.

Pour Claude, cette infiltration de casseurs n’était pas de l’incompétence de la part des forces de l’ordre, mais plutôt une volonté qui venait de plus haut : « Mon ressenti, c’est que le pouvoir a donné des ordres pour laisser passer ces personnes et envenimer ainsi la situation. Tout ça pour décrédibiliser le mouvement et faire passer les gilets jaunes pour des casseurs ! »

Au lendemain de cette journée, Claude éprouve une certaine amertume : « C’est du gâchis. On était là pour faire passer un message. Mais finalement, tout le monde a occulté ce message… ». Article complet ⏭ vosgesmatin.fr

Manif des #GiletsJaunes : la journaliste de @Valeurs dit avoir vu «de ses propres yeux» les forces de l’ordre laisser passer des groupes clairement identifiables comme casseurs. Qui croyez-vous, Charlotte d’Ornellas ou… le gouvernement #Macron ? 🤣 pic.twitter.com/eAVSgJdTKL — Romain Espino (@RomainEspino) 25 novembre 2018

