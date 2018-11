Syrie: Les avions russes détruisent les terroristes qui ont bombardé Alep avec des munitions chimiques

Russian planes destroy militants who shelled Aleppo with chemical munitions – top brass

MOSCOU, 25 novembre, TASS. Les avions des forces de défense aérospatiales russes ont détruit des terroristes en Syrie, qui ont pilonné des civils à Alep avec des armes chimiques samedi, a déclaré à la presse le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

« Les avions des Forces de défense aérospatiales russes ont lancé des frappes sur les positions d’artillerie de terroristes détectées dans la région, d’où le bombardement de civils d’Alep avec des munitions chimiques a eu lieu le 24 novembre », a déclaré M. Konashenkov.

Toutes les cibles des terroristes ont été détruites lors des frappes aériennes, a-t-il souligné.

Le porte-parole a indiqué que les services de renseignement russes avaient trouvé les armes qui avaient servi à tirer sur Alep avec des substances toxiques dans une zone démilitarisée du gouvernorat d’Idlib. « Les signes ont été détectés que des préparatifs avaient été faits pour les utiliser à nouveau », a déclaré le général.

La partie turque a été prévenue des frappes russes via une ligne téléphonique directe, a-t-il déclaré.

Samedi, la chaîne de télévision gouvernementale Surya a annoncé que le bombardement visait les quartiers très peuplés de Nil Street, Al-Khalidiyah et Jam’ayat al-Zahra. La police a accusé le Jabhat al-Nosra d’être responsable de l’attaque.

Selon l’agence de presse SANA, au moins 107 civils ont été hospitalisés après que des militants eurent tiré des obus sur Alep, contenant des gaz toxiques. De nombreux cas d’asphyxie ont été rapportés.

Les experts chimiques russes en chimie sont arrivés à Alep pour effectuer une surveillance dans la zone de désescalade de Idlib, où la situation est contrôlée par la partie turque conformément aux accords. Selon Konashenkov, les données préliminaires indiquent que du chlore a été utilisé lors de l’attaque..

tass.com

Adaptation Yandex

#Syrie : Les terroristes attaquent #Alep aux armes #chimiques https://t.co/JSgoGPLXIP via @IntropaJacques Le 22 novembre, des terroristes français étaient à #Idlib pour modifier des obus et les équiper d’agents chimiques #Syria #Russie #Elysée #OIAC #OPCW #ONU #UN #UNSC pic.twitter.com/XPMDIqlFZ1

😡Attaque chimique en #Syrie: La ligne rouge a été franchie, #Macron ne veut pas bombarder la Syrie, puisque ce sont les terroristes d’Al-#Nosra et amis que la #France a financé et armé https://t.co/phDomQg1Uw via @IntropaJacques Crévindiou de milles sabords! On fait quoi!😅😂🤣 pic.twitter.com/TahSfuz5lt

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 25 novembre 2018