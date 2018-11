😡#ONU: Le Pacte mondial pour des migrations, pour les siècles des siècles. Amen

Le programme mondial sur les migrations pour les décennies à venir – William Lacy Swing

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

« C’est un moment historique », il deviendra officiellement le premier cadre global sur la migration que le monde ait jamais vu, a dit le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajčák.

Pour l’Agence des Nations Unies pour les migrations OIM, le Pacte représente une étape importante en vue d’améliorer la coopération internationale en matière de migrations. « Ce n’est pas la fin de l’engagement mais le début d’un nouvel effort historique pour façonner le programme mondial sur les migrations pour les décennies à venir », a déclaré le Directeur général de l’OIM, William Lacy Swing.

Le Pacte mondial est l’aboutissement de 18 mois de discussions thématiques et de consultations entre les États membres de l’ONU et des acteurs tels que des élus locaux, des représentants de la société civile et les migrants eux-mêmes. Un processus qui a permis un dialogue et un apprentissage sans précédent de tous les participants sur les réalités de la migration internationale.

L’accord constitue désormais une base pour améliorer la gouvernance et la compréhension internationale de la migration, pour relever les défis associés à la migration aujourd’hui, et pour renforcer la contribution des migrants et des migrations au développement durable.

« La réalité est que la migration est présente. Elle est présente depuis des siècles. Et elle sera présente pour d’autres siècles à venir », a dit le Président de l’Assemblée générale. Article complet ⏭ news.un.org/fr

La France en première ligne « Pour plus d’immigration »

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un texte qui reflète à la fois le point de vue des migrants, dont les droits de l’Homme sont réaffirmés et les attentes des États, y compris en termes de sécurité et de contrôle des frontières :

Le Pacte prévoit ainsi que les États gèrent leurs frontières « selon le principe de la souveraineté nationale et dans le respect des obligations prévues par le droit international », tout en « prévenant la migration irrégulière ». Il prévoit ainsi une coopération renforcée pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains et pour démanteler les réseaux de passeur, au bénéfice des États comme des migrants.

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières représente une contribution importante en vue d’une meilleure gestion des flux migratoires à l’échelle internationale impliquant à la fois les pays d’origine, de transit et de destination :

Partant du principe qu’aucun État ne peut gérer seul le défi des migrations, il vise à encourager une coopération renforcée dans le domaine migratoire, afin que cette gestion ne s’effectue pas de manière désordonnée. Il repose sur le principe de la responsabilité partagée entre pays d’origine, de transit et de destination dans la gouvernance des flux migratoires. Parmi les points forts du Pacte figurent notamment la coopération pour éviter les décès au cours des trajets migratoires et sauver des vies en mer et ailleurs, le renforcement de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains et la lutte contre la migration irrégulière, qui font partie des priorités de la France. Article complet ⏭ diplomatie.gouv.fr

🔴 Dans quelques jours, @EmmanuelMacron signera le fameux « Pacte Mondial pour les migrations ». Il faudra quand même qu’on nous explique en quoi les migrations sont « facteurs de prospérité, d’innovation et de développement durable » !#pactedemarrakech #PacteONUpourMigrations pic.twitter.com/Lg4gfD1dTX — Bruno Lervoire (@BLervoire) 22 novembre 2018

Les mots de ces acteurs en faveur du « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières », à vouloir changer notre façon de vivre [bikini, voile, langue], notre sang, notre génétique humaine [immigration], notre croyance [crèches, religion, islam..]… -sont : C’est un moment historique,  le potentiel du Pacte était énorme, elle est présente depuis des siècles. Et elle sera présente pour d’autres siècles à venir, la mise en œuvre du Pacte apportera sécurité, ordre et progrès économique au bénéfice de tous..!!!

Et le top des top! Il deviendra officiellement le premier cadre global sur la migration que le monde ait jamais vu – Miroslav Lajčák

Pour les siècles des siècles. Amen. Yandex.