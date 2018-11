Russie: des conseillers, des mercenaires et des agents politiques russes étendent leur influence en Afrique

Prigozhin et sa société faisaient partie des trois entreprises russes et des 13 Russes inculpés en février par le conseiller spécial Robert Mueller dans son enquête sur l’ingérence présumée dans les élections présidentielles étatsuniennes de 2016.

Plus récemment, le 15 novembre, un juge étatsunien a rejeté l’offre d’une autre société de Progozhin de rejeter les accusations.

L’Afrique est importante, car depuis l’époque soviétique, la Russie entretient des liens étroits avec la région. Il n’est donc pas surprenant que le Kremlin s’y concentre, surtout si l’on tient compte des sanctions occidentales qui sont régulièrement imposées.

Bloomberg a également publié une carte qui montre l’influence russe dans les pays africains.

Le gouvernement russe augmente cependant le montant des investissements pour tenter de persuader les pays, en plus de l’annulation de 20 milliards de dollars de dettes détenues par les pays africains en 2017. Cela va à l’encontre de ce que Bloomberg a prétendu plus tôt que la Russie ne possède pas les ressources financières nécessaires pour investir.

Le président Joseph Kabila a nommé un général à la retraite comme ambassadeur en Russie et l’a chargé de négocier la fourniture d’armes et d’assistance, selon un responsable occidental anonyme. L’ambassade de la RDC a déclaré que la Russie ne lui a fourni aucune arme et qu’elle ne joue aucun rôle dans les prochaines élections.

Bloomberg a également cité les médias russes et français qui ont affirmé que le groupe mythique Wagner, qui est supposé appartenir à Prigozhin, mène à des concessions d’or et de diamants en RCA et au Soudan. En RCA, trois individus se présentant comme journalistes ont été assassinés, ils ont été engagés par le magnat en exil Mikhaïl Khodorkovski pour « enquêter sur les activités du groupe Wagner ». Les médias de masse ont montré cet incident comme une tentative des entités liées à Prigozhin de dissimuler leur activité. Cependant, selon les données disponibles en ligne, les « journalistes » sont morts en raison d’une mauvaise planification sécuritaire de leur voyage à travers la zone de conflit.

Selon Bloomberg, la Russie a également des intérêts à Madagascar, le plus grand producteur mondial de vanille et détenteur de gisements de métaux précieux. Un envoyé du Kremlin s’est rendu sur l’île en mars pour s’entretenir avec la présidente de l’époque, Hery Rajaonarimampianina.

Selon l’officiel occidental anonyme, la Russie soutient l’offre du président Alpha Conde d’abolir les limites du mandat afin qu’il puisse chercher à rester au pouvoir une fois son mandat terminé en 2020. L’État africain est le plus grand fournisseur de bauxite du géant russe de l’aluminium United Co. Rusal.

Le ministre des Affaires étrangères guinéen et le porte-parole du gouvernement ont tous deux refusé de fournir des commentaires à Bloomberg.

Quant à la Libye, Prigozhin aurait assisté à des pourparlers entre le ministre russe de la Défense et le commandant libyen Khalifa Haftar, qui contrôle la majeure partie de la partie orientale de cet État riche en pétrole.

« Comme tout homme d’affaires normal, Prigozhin cherche les endroits les plus lucratifs pour investir son argent « , a déclaré Irina Abramova, directrice de l’Institut russe d’études africaines à Moscou. « Il s’est dit, pourquoi je ne devrais pas essayer ? Et on ne devrait l’en remercier que si les Africains en profitent. »

En fait, la Russie a de nombreux intérêts en Afrique, à juste titre. Selon les experts, les efforts russes sont coordonnés avec ceux de la Chine. Cependant, contrairement aux Etats-Unis, il est compréhensible que la Chine et la Russie suivent un « complot diabolique » pour abuser des ressources et de la population de ces pays. Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ne sont, bien sûr, là que pour aider la population et ne rien prendre en retour.

Source bloomberg.com Putin’s Notorious ‘Chef’ Is Now Meddling Across Africa

[Le «chef» notoire de Poutine s’immisce désormais en Afrique]

Traduction SLT

Centrafrique, main basse de Moscou

Les Russes sont de plus en plus visibles dans le pays. Parmi les objectifs de Moscou, affaiblir la présence française en Afrique.

À Bangui, ils sont partout. Les voici assurant la formation de l’armée centrafricaine (Faca), encadrant la garde présidentielle, assurant la protection rapprochée du président Faustin-Archange Touadéra. Le drapeau à bandes horizontales blanche, bleue et rouge a fleuri dans la ville tout comme un pin’s aux couleurs de la Russie et de la République centrafricaine (RCA). Dans la rue, des publicités font la promotion de leurs actions dans le pays. Ils accueillent même le président centrafricain à sa descente d’avion.Cette évolution fulgurante a commencé en décembre 2017, lorsque Moscou a obtenu l’autorisation de l’ONU d’envoyer des armes et des instructeurs. Au début de l’année, 170 civils et cinq militaires ont débarqué. « En juillet, ils étaient entre 300 et 400 », constate Roland Marchal, du Centre d’études et de recherches internationales (Ceri). « Ce sont d’anciens militaires travaillant pour une société de sécurité et des militaires des Forces spéciales », ajoute Thierry Vircoulon, chercheur de l’Institut français de relation internationale (Ifri), de retour de RCA. Quelle société de sécurité ? La Wagner, connue pour ses mercenaires en Syrie. Les instructeurs ne se contentent pas de rester à Bangui. Ils accompagnent les Faca dans le pays. Un bon moyen pour placer des relais à l’intérieur du pays, recueillir du renseignement, nouer des contacts. « Avec l’aide des Russes, les Faca ont pu se déployer à nouveau dans plusieurs villes », précise Thierry Vircoulon. La collaboration entre les deux pays s’est encore resserrée le 22 août, par la signature d’un accord de défense. Désormais, les Centrafricains pourront se former dans les écoles militaires russes.Moscou dispose même d’un homme au cœur du… ⏭ la-croix.com 03 10 18